Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове

Управление Роспотребнадзора по Псковской области доводит до сведения всех жителей Псковской области, что на основании Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 23.12.2016г. № 195 приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкостей).

Просим обо всех случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции на территории Псковской области сообщать по телефонам или адресам соответствующих районов:

- в г. Пскове, Псковском Стругокрасненском, Гдовском, Плюсском, Порховском районах: г. Псков, ул. Гоголя, д. 21-А ,телефоны: 8(8112) 62-25-03, 8(8112) 62-24-77,8(8112) 62-16-63, 8(8112) 66-28-20;

- в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 182100, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9 телефоны: (81153) 7-70-96 и (81153) 3-72-01;

- в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 182510, г. Невель, ул. Урицкого, дом 89, телефон: (81151) 2-30-49;

- в Островском, Палкинском, Печорско, Пыталовском районах: 181300, г. Остров, ул. Больничная, д. 8а, телефон (81152) 3-19-27.