Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове
Управление Роспотребнадзора по Псковской области доводит до сведения всех жителей Псковской области, что на основании Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 23.12.2016г. № 195 приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкостей).
Просим обо всех случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции на территории Псковской области сообщать по телефонам или адресам соответствующих районов:
- в г. Пскове, Псковском Стругокрасненском, Гдовском, Плюсском, Порховском районах: г. Псков, ул. Гоголя, д. 21-А ,телефоны: 8(8112) 62-25-03, 8(8112) 62-24-77,8(8112) 62-16-63, 8(8112) 66-28-20;
- в г. Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: 182100, г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д.9 телефоны: (81153) 7-70-96 и (81153) 3-72-01;
- в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: 182510, г. Невель, ул. Урицкого, дом 89, телефон: (81151) 2-30-49;
- в Островском, Палкинском, Печорско, Пыталовском районах: 181300, г. Остров, ул. Больничная, д. 8а, телефон (81152) 3-19-27.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Александр Баранов: Я искренне благодарен всем, кто трудился для благополучия родного края18:02
- В Пскове утверждена новая стоимость проездных с января 2017 года17:54
- Новогодняя афиша Пскова: даты самых важных мероприятий17:00
- Николай Козловский: Желаем, чтобы новый 2017 год приумножил всё самое лучшее16:28
- Куда пойти в Новый год и на каникулах в Великих Луках16:16
- Горячую линию по незаконной продаже алкоголя открыли в Пскове15:15
- Сергей Васильев: Уходящий год испытал нас на прочность15:02
- Озвучена программа новогодних мероприятий в Дновском районе14:24
- Строительная готовность Перинатального центра в Пскове оценивается в 100%13:07
- Дмитрий Быстров: Пусть наступающий год оправдает наши надежды12:37
- Пскович пытался натравить собаку на полицейских12:04
- Где отдохнуть в новогодние каникулы: праздничная афиша Себежа, Идрицы и Соснового Бора11:54
- В новой псковской школе будут столовая-трансформер, лифты и Wi-fi11:11
- В Печорском районе поймали аккумуляторных воришек10:05
- Росгвардия напомнила псковичам про оружие09:03
- Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»29.12, 18:12
- О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни29.12, 12:53
- Впервые на Псковской земле – Концертный хор Санкт-Петербурга29.12, 11:57
- Кукольный формат привезет «Пиковую даму» в Псков29.12, 11:56
- На концерт «Джаз объединяет континенты» приглашают псковичей29.12, 11:55
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Полицейский из Усвят претендует на «Народное признание» в номинации «Защита»
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр
- Скончался лидер псковских коммунистов Александр Рогов