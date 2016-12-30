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Пскович пытался натравить собаку на полицейских

30 Декабря 2016 - 12:04
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В УМВД России по городу Пскову поступила информация о том, что на улице Н. Васильева нетрезвый гражданин совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В указанный район незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы и ГИБДД. В ходе отработки прилегающей территории полицейским ППС удалось обнаружить и задержать 27-летнего виновника ДТП.

Когда стражи порядка стали оформлять необходимые документы, на место событий пришла сожительница правонарушителя с собакой породы «овчарка». Пытаясь оказать сопротивление, задержанный скомандовал собаке напасть на полицейских. Овчарка бросилась и укусила одного из сотрудников. В соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» его напарник применил табельное оружие для обездвиживания опасного животного.

В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Материал проверки по факту применения насилия в отношении полицейских направлен в СУ СК России по Псковской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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