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В новой псковской школе будут столовая-трансформер, лифты и Wi-fi

30 Декабря 2016 - 11:11
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Губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в четверг, 29 декабря, побывал на строительной площадке новой школы вблизи Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас в трех корпусах здания идут штукатурно-малярные работы, а в первом завершается отделка. Тепловой контур первого и второго блоков полностью закрыт, подключено отопление.

Одновременно на объекте трудятся порядка 400 рабочих. Губернатор прошел по помещениям будущего образовательного учреждения, пообщался со строителями, поблагодарил их за работу и поздравил с наступающим Новым Годом.

Строящаяся школа станет уникальной в своем роде и будет полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, здание оснастят лифтами и оборудованием, необходимым для их свободного перемещения.

Питание в школе будет организовано по типу шведского стола. Стоимость обеда из трех блюд составит 47 рублей. Помещение столовой сможет легко трансформироваться в зал для проведения школьных мероприятий. Здесь же будет Wi-fi.

Спортивные залы, а их в новой школе будет три, оснастят системой «подвижный» пол. Сверху уложат специальный спортивный линолеум.

Напомним, строительство новой школы вблизи Пскова началось в апреле текущего года. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей, из них 787 млн — средства федерального бюджета. Образовательное учреждение строится в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Школа рассчитана на 1 тыс 350 учащихся. В трехэтажном здании разместятся общеобразовательные классы, учебные лаборатории, классы для детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории будут оборудованы спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольными полями.

Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года.

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