В Печорском районе поймали аккумуляторных воришек

Следственным отделом МО МВД России «Печорский» расследуются уголовные дела в отношении двоих безработных, судимых граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, в деревне Паниковичи Печорского района двое местных жителей, 1979 и 1998 годов рождения, совершили кражу аккумулятора и четырех колес из гаража, а из бани – «позаимствовали» бензопилу. В деревне Ротово Печорского района из гаража у дома они же похитили аккумулятор и два бидона.



По имеющимся данным, подозреваемые совершили также ряд краж имущества, в том числе продуктов, инструментов, электродвигателей, кабеля, из деревень на территории Палкинского района. Похищенное они увозили на автомобиле и продавали.