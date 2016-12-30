Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»
АО «Россельхозбанк» объявляет о начале предоставления услуги «Автоплатеж». Использование услуги позволит клиентам Банка в автоматическом режиме пополнять счета мобильных телефонов операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС» и Tele2. «Автоплатеж» бесплатно подключается в банкоматах и информационно-пл
В дальнейшем Банк планирует распространить действие услуги «Автоплатеж» на других поставщиков услуг, в том числе на предприятия сферы ЖКХ.
С подробной информацией о предложении можно ознакомиться на официальном сайте Банка.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»29.12, 18:12
- О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни29.12, 12:53
- Впервые на Псковской земле – Концертный хор Санкт-Петербурга29.12, 11:57
- Кукольный формат привезет «Пиковую даму» в Псков29.12, 11:56
- На концерт «Джаз объединяет континенты» приглашают псковичей29.12, 11:55
- Страхователи Псковской области будут сдавать ежемесячную отчетность в ПФР по новой форме29.12, 11:34
- В Псковской области выплата пенсии за январь пройдет по обычному графику29.12, 11:33
- Куда псковичам обращаться за помощью в новогодние праздники29.12, 11:30
- Псковских пенсионеров предупредили об опасности28.12, 16:30
- Режиссер Борис Бирман снова в Псковском театре драмы28.12, 12:10
- Бесплатные новогодние утренники ждут деток в «Акваполисе»28.12, 10:14
- В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля псковичам представят «Пиковую даму»27.12, 15:48
- В Острове не будет чемпионата мира по биатлону27.12, 11:56
- В Пскове прошел IV Форум социально ориентированных НКО27.12, 10:59
- На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай27.12, 10:29
- В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»27.12, 10:02
- Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова27.12, 09:45
- Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам27.12, 09:35
- У спортивного комплекса «Электрон» появился новый арендатор26.12, 17:29
- Закон об упразднении УЭК одобрен Советом Федерации26.12, 16:42
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- Мужчина, выживший после встречи с медведицей, лишился уха
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Иван Цецерский: Псковичи умеют отдыхать
- Отец Олег Тэор получил медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени