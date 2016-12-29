О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни

Уважаемые клиенты!

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк поздравляет вас с наступающими праздниками и информирует о режиме работы офисов с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

31 декабря 2016 года (суббота) Работает группа дежурных подразделений.* 1 января 2017 года Подразделения банка не работают. 2 - 6 января 2017 года Работает группа дежурных подразделений.* 07 января 2017 года (суббота) Подразделения банка не работают. 08 января 2017 года (воскресенье) Работает группа дежурных подразделений.* 09 января 2017 года (понедельник) Подразделения банка работают в обычном режиме.

*Подробный список дежурных подразделений, обслуживающих частных лиц в дни новогодних каникул, можно найти на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

В течение всех праздников в круглосуточном режиме доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онл@йн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж», а также устройства самообслуживания .

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.