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О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни

29 Декабря 2016 - 12:53
Главная → Хроника дня

Уважаемые клиенты!

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк поздравляет вас с наступающими праздниками и информирует о режиме работы офисов с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

31 декабря 2016 года (суббота)

Работает группа дежурных подразделений.*

1 января 2017 года

Подразделения банка не работают.

2 - 6 января 2017 года

Работает группа дежурных подразделений.*

07 января 2017 года (суббота)

Подразделения банка не работают.

08 января 2017 года (воскресенье)

Работает группа дежурных подразделений.*

09 января 2017 года (понедельник)

Подразделения банка работают в обычном режиме.

*Подробный список дежурных подразделений, обслуживающих частных лиц в дни новогодних каникул, можно найти на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

В течение всех праздников в круглосуточном режиме доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онл@йн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж», а также устройства самообслуживания.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.

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