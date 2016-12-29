О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни
Уважаемые клиенты!
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк поздравляет вас с наступающими праздниками и информирует о режиме работы офисов с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
|
31 декабря 2016 года (суббота)
|
Работает группа дежурных подразделений.*
|
1 января 2017 года
|
Подразделения банка не работают.
|
2 - 6 января 2017 года
|
Работает группа дежурных подразделений.*
|
07 января 2017 года (суббота)
|
Подразделения банка не работают.
|
08 января 2017 года (воскресенье)
|
Работает группа дежурных подразделений.*
|
09 января 2017 года (понедельник)
|
Подразделения банка работают в обычном режиме.
*Подробный список дежурных подразделений, обслуживающих частных лиц в дни новогодних каникул, можно найти на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
В течение всех праздников в круглосуточном режиме доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онл@йн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж», а также устройства самообслуживания
Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка можно на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» или по телефону 8-800-555-555-0.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- О работе подразделений Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в праздничные дни12:53
- Впервые на Псковской земле – Концертный хор Санкт-Петербурга11:57
- Кукольный формат привезет «Пиковую даму» в Псков11:56
- На концерт «Джаз объединяет континенты» приглашают псковичей11:55
- Страхователи Псковской области будут сдавать ежемесячную отчетность в ПФР по новой форме11:34
- В Псковской области выплата пенсии за январь пройдет по обычному графику11:33
- Куда псковичам обращаться за помощью в новогодние праздники11:30
- Псковских пенсионеров предупредили об опасности28.12, 16:30
- Режиссер Борис Бирман снова в Псковском театре драмы28.12, 12:10
- Бесплатные новогодние утренники ждут деток в «Акваполисе»28.12, 10:14
- В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля псковичам представят «Пиковую даму»27.12, 15:48
- В Острове не будет чемпионата мира по биатлону27.12, 11:56
- В Пскове прошел IV Форум социально ориентированных НКО27.12, 10:59
- На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай27.12, 10:29
- В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»27.12, 10:02
- Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова27.12, 09:45
- Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам27.12, 09:35
- У спортивного комплекса «Электрон» появился новый арендатор26.12, 17:29
- Закон об упразднении УЭК одобрен Советом Федерации26.12, 16:42
- Зрители 24-го Пушкинского театрального фестиваля увидят необыкновенную фантастическую оперу «Снегурочка»26.12, 11:12
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- Мужчина, выживший после встречи с медведицей, лишился уха
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Полицейский из Усвят претендует на «Народное признание» в номинации «Защита»
- Иван Цецерский: Псковичи умеют отдыхать