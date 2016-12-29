Впервые на Псковской земле – Концертный хор Санкт-Петербурга

Поступили в продажу билеты на благотворительны й концерт Камерного хора Смольного собора (Концертный хор Санкт-Петербурга ).

Мероприятие состоится 10 февраля в 19:00 в БКЗ филармонии.

Напомним, что Концертный хор Санкт-Петербурга примет участие в XXIV Пушкинском театральном фестивале. Все собранные средства от мероприятия будут направлены на возведение храма Святителя Луки (Войно-Ясенецког о), строительство которого производится на территории Псковской городской больницы.

Концертный хор Санкт-Петербурга (Камерный хор Смольного собора) - один из известнейших хоровых коллективов Санкт-Петербурга . В программе прозвучат произведения русских композиторов и народные популярные песни. Концерт пройдет под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова.

Отметим, что Хор регулярно выступает в залах петербургских Филармонии и Капеллы, Мариинского театра, гастролирует в Москве и многих городах России и Европы, принимает участие во Всероссийских хоровых ассамблеях, фестивалях «Площадь Искусств», «Звезды белых ночей», «Музыкальная коллекция», Пасхальном фестивале.

Продолжительност ь: 1 час без антракта. Для аудитории 6+.