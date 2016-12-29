Кукольный формат привезет «Пиковую даму» в Псков
8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене Псковского театра драмы состоится показ спектакля «Пиковая дама» театра Кукольный формат (KUKFO) из Санкт-Петербурга
«Пиковая дама», мистический анекдот Александра Сергеевича Пушкина, — сложный текст, мрачноватое очарование которого особо привлекательно для театральных режиссеров. Именно он вдохновил Анну Викторову на создание новой «Пиковой дамы». Спектакль театра «Кукольный формат» — не просто частная история юноши с «профилем Наполеона и душой Мефистофеля». Режиссера интересовал сам дух карточной игры как воплощения непредсказуемой и капризной судьбы, едва ли не вслепую выбирающей любимчиков. Сюжет Пушкинской повести в спектакле дополнен оригинальными вкраплениями, героями которых стали писатели и поэты разных эпох, известные своей страстью к картам. Потому среди обаятельных марионеток зрители смогут увидеть Ивана Крылова и Николая Гоголя, отдающих предпочтение не одним лишь играм со словами.
Спектакль стал обладателем премии «Театры Санкт-Петербурга – детям 2016» в номинации «Лучший спектакль Фестиваля» (премия вручалась режиссерам Анне Викторовой и Денису Шадрину за постановку спектакля, а также художнику спектакля Анне Викторовой за сценографию и кукол).
Спектакль предназначен для зрителей старше 12-ти лет.
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