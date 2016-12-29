На концерт «Джаз объединяет континенты» приглашают псковичей

15 февраля в 19:00 в БКЗ филармонии состоится концерт «Джаз объединяет континенты».

Выдающийся американский джазовый пианист Джон Дэвис и российские джазмены -- контрабасист Григорий Зайцев и барабанщик Игорь Игнатов познакомились в одном из клубов Европы в 2000 году. Они так вдохновились игрой и мастерством друг друга, что решили тотчас же объединиться в трио. Выступления новой музыкальной команды имели огромный успех у публики по всему миру.

Спустя 17 лет, интернациональны й джазбенд вновь предстанет перед российскими слушателями. В программе под названием «Джаз объединяет континенты!» прозвучат всемирно известные джазовые мелодии, а также авторские композиции Джона Дэвиса. Специально для российской публики, музыканты приготовили сюрприз - мелодии золотого фонда советского кино под «джазовым соусом». Какие именно? Об этом узнаете на концерте.