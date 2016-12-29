Страхователи Псковской области будут сдавать ежемесячную отчетность в ПФР по новой форме

С 1 января 2017 года органы ПФР приступают к приему от работодателей ежемесячной отчетности о работающих застрахованных лицах за декабрь 2016 года.

Отделение ПФР по Псковской области информирует, что Пенсионным фондом РФ утверждены новые форматы данных сведений застрахованных лиц (форма СЗВ-М). В связи с этим, отчетность по форме СЗВ-М будет приниматься только по новому формату.

Для формирования документов (СЗВ-М) необходимо использовать последние версии программ подготовки документов ПФР и заблаговременно провести проверку с применением программы CheckPFR. Информацию об обновленных программах для подготовки и проверки отчетности можно получить в территориальных органах ПФР по месту регистрации плательщика и на сайте ПФР РФ.

Обращаем внимание, что в связи с внесением изменений в статью 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицирова нном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ, сроки представления ежемесячной отчетности продлены. Страхователь обязан представить ежемесячную отчетность не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчетность за декабрь 2016 г. необходимо представить не позднее 16 января 2017 г., в связи с тем, что 15 января 2017 г. является выходным днем.

За непредставление отчетности в законодательно установленные сроки либо представление неполных и (или) недостоверных сведений предусмотрены финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Кроме того, КОАП дополнен новой статьей 15.33.2, в соответствии с которой с 1 января 2017 г. должностное лицо привлекается к административной ответственности путем наложения штрафа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений персонифицирован ного учета, а также за представление таких сведений в неполном или искаженном виде.