В Псковской области выплата пенсии за январь пройдет по обычному графику
В новогодние праздники все начисленные на январь пенсии и социальные выплаты, находящиеся в ведении Пенсионного фонда РФ, псковские пенсионеры получат в январе 2017 года согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи.
В соответствии с договором выплата пенсий почтовыми отделениями будет производиться с 5 января.
По информации регионального Управления «Почты России» 1, 2, 7 января во всех отделениях почтовой связи объявлены выходные дни.
3, 4, 5, 8 января - отделения работают в обычном режиме
6 января - время работы почтовых отделений будет сокращено на 1 час.
Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей пенсий и ЕДВ будет произведено в установленные сроки.
Обращаем внимание, что в обычном режиме финансирование кредитных учреждений г. Пскова и Псковского района осуществляется 9 числа каждого месяца.
При этом сообщаем, что, не смотря на то, что 9 января 2017 года является первым рабочим днем, во избежание задержки финансирования средств на выплату пенсий, зачисление денег на счета получателей по городу Пскову и Псковскому району будет произведено 30 декабря 2016 года.
Что касается кредитных учреждений остальных районов области, то финансирование будет проведено с 11 по 13 января 2017 г., в соответствии с графиком. 11 и 13 января являются рабочими днями, поэтому досрочная выплата пенсий не осуществляется.
Отметим, что в соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России и для банков.
На сегодняшний день в Псковской области проживает более 209 тысяч пенсионеров, из них - 51,7% получают пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой связи, 48,3% - через кредитные учреждения.
Также добавим, что по Псковской области доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей будет осуществляться с 13 по 25 января 2017 года через те доставочные предприятия (Почта России или кредитные учреждения), где пенсионер получает основную пенсию.
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