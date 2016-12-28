Псковских пенсионеров предупредили об опасности

Отделение Банка России и УМВД по Псковской области предупреждают о возможных мошенничествах в отношении пенсионеров

В январе 2017 года все пенсионеры получат компенсационную выплату в размере 5000 рублей. Мошенники, зная про это, могут звонить и просить назвать реквизиты карты и другие персональные данные якобы для перевода этих денег.

Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата 5000 рублей будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.