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Псковских пенсионеров предупредили об опасности

28 Декабря 2016 - 16:30
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Отделение Банка России и УМВД по Псковской области предупреждают о возможных мошенничествах в отношении пенсионеров

В январе 2017 года все пенсионеры получат компенсационную выплату в размере 5000 рублей. Мошенники, зная про это, могут звонить и просить назвать реквизиты карты и другие персональные данные якобы для перевода этих денег.

Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные. Выплата 5000 рублей будет производиться одновременно с январской пенсией. Никакого заявления для этого не требуется.

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