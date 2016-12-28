Режиссер Борис Бирман снова в Псковском театре драмы

На этот раз Борис Бирман и его Независимый театральный проект «ББТ» станут участниками XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Режиссер представит работу «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкин Пуш». Спектакль покажут на малой сцене 5 февраля в 16:00.

Напомним, что Борис Бирман известен псковскому зрителю своей работой «Человек, обреченный на счастье», в которой он выступает в качестве драматурга и режиссера. Этот спектакль, созданный на основе рассказов Сергея Довлатова, стал одной из самых успешных премьер уходящего года.

«Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкин Пуш» - это лирическая комедия, которая поставлена по рассказам компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

По сюжету в провинциальном музее-квартире А. С. Пушкина празднуется памятная дата — 100 лет со дня смерти великого поэта (это событие широко отмечалось в СССР). Мероприятие проводится силами местного ЖЭКа и сотрудниками музея. На праздник приглашены жильцы дома — ответственные квартиросъёмщики , которые в торжественной части собрания прослушают отчётную лекцию о Пушкине, а в художественн ой части встретятся с приглашёнными «Пушкиноведами», которые знают о поэте «не понаслышке».



Зрителю встретятся ряд ярких персонажей. Это и экскурсовод-см отрительница музея-квартиры поэта, которая чуть не сошла с ума от того, что один из экспонатов ожил и начал говорить. Председатель ЖЭКа, открывающий торжественную часть вечера, который вынужден тянуть время до прихода других выступающих (Михаил Зощенко — «Первая...» и «Вторая речь о Пушкине»). Восторженная почитательница творчества поэта девица Генрихсен (из рассказа Бориса Шергина «Пушкин архангелогородск ий»), которой о поэте рассказывал папенька. Сказительница (из рассказа Бориса Шергина «Пушкин Пинежский»), которая слыхала о гениальном поэте и величает его на свой простонародный лад.

Отметим, что спектакль - лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», а также дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».