Режиссер Борис Бирман снова в Псковском театре драмы
На этот раз Борис Бирман и его Независимый театральный проект «ББТ» станут участниками XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Режиссер представит работу «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкин
Напомним, что Борис Бирман известен псковскому зрителю своей работой «Человек, обреченный на счастье», в которой он выступает в качестве драматурга и режиссера. Этот спектакль, созданный на основе рассказов Сергея Довлатова, стал одной из самых успешных премьер уходящего года.
«Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкин
По сюжету в провинциальном музее-квартире А. С. Пушкина празднуется памятная дата — 100 лет со дня смерти великого поэта (это событие широко отмечалось в СССР). Мероприятие проводится силами местного ЖЭКа и сотрудниками музея. На праздник приглашены жильцы дома — ответственные квартиросъёмщики
Зрителю встретятся ряд ярких персонажей. Это и экскурсовод-см
Отметим, что спектакль - лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», а также дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
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