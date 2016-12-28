28 Декабря 2016
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПравославные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Режиссер Борис Бирман снова в Псковском театре драмы

28 Декабря 2016 - 12:10
Главная → Хроника дня

На этот раз Борис Бирман и его Независимый театральный проект «ББТ» станут участниками XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Режиссер представит работу «Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш». Спектакль покажут на малой сцене 5 февраля в 16:00.

Напомним, что Борис Бирман известен псковскому зрителю своей работой «Человек, обреченный на счастье», в которой он выступает в качестве драматурга и режиссера. Этот спектакль, созданный на основе рассказов Сергея Довлатова, стал одной из самых успешных премьер уходящего года.

«Пушкин-Пушкин» или «кинПушкинПушкинПуш» - это лирическая комедия, которая поставлена по рассказам компании писателей: Даниила Хармса, Михаила Зощенко, Бориса Шергина, Аркадия Аверченко и Абрама Терца.

По сюжету в провинциальном музее-квартире А. С. Пушкина празднуется памятная дата — 100 лет со дня смерти великого поэта (это событие широко отмечалось в СССР). Мероприятие проводится силами местного ЖЭКа и сотрудниками музея. На праздник приглашены жильцы дома — ответственные квартиросъёмщики, которые в торжественной части собрания прослушают отчётную лекцию о Пушкине, а в художественной части встретятся с приглашёнными «Пушкиноведами», которые знают о поэте «не понаслышке». 

Зрителю встретятся ряд ярких персонажей. Это и экскурсовод-смотрительница музея-квартиры поэта, которая чуть не сошла с ума от того, что один из экспонатов ожил и начал говорить. Председатель ЖЭКа, открывающий торжественную часть вечера, который вынужден тянуть время до прихода других выступающих (Михаил Зощенко — «Первая...» и «Вторая речь о Пушкине»). Восторженная почитательница творчества поэта девица Генрихсен (из рассказа Бориса Шергина «Пушкин архангелогородский»), которой о поэте рассказывал папенька. Сказительница (из рассказа Бориса Шергина «Пушкин Пинежский»), которая слыхала о гениальном поэте и величает его на свой простонародный лад.

Отметим, что спектакль - лауреат ХХI театрального фестиваля «Рождественский парад», а также дипломант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Сотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентов
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 28 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПравославные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50