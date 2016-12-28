Бесплатные новогодние утренники ждут деток в «Акваполисе»

Только два дня в «Акваполисе» будет работать приёмная Деда Мороза. Торгово-развлекательный комплекс приглашает всех детей и их родителей принять участие в бесплатных новогодних утренниках. За стишок или песенку можно получить подарок!Все желающие смогут сфотографироваться с главным героем праздников.Приёмная Деда Мороза будет работать в центральном атриуме ТРК «Акваполис» 30 декабря с 15.00, 5 января с 12.00.