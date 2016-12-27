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В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля псковичам представят «Пиковую даму»

27 Декабря 2016 - 15:48
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Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представит спектакль «Пиковая дама». В рамках фестиваля пройдут два показа на малой сцене: 4 и 6 февраля. Начало в 19:00.

По словам создателей постановки, спектакль выдержан в жанре драматической мистификации. Работа создана на основе произведения Александра Пушкина «Пиковая дама». Режиссер – Юрий Печенежский, художник-постановщик – заслуженный художник России Александр Стройло.

«Пиковая дама» Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, написанного почти двести лет назад, благодаря проницательности режиссера и великолепной игре актеров обретает современное звучание.

В роли графини – Мирра Александровна Горская, заслуженная артистка России, старейшая актриса театра, которая в 2017 году отметит свое 90-летие.  В спектакле также заняты Денис Золотарев, Камиль Иблеев, Денис Кугай, Алексей Пучков и Ангелина Аладова. 

Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем!

Спектакль предназначен для аудитории старше 12-ти лет.

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