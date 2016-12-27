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В Острове не будет чемпионата мира по биатлону

27 Декабря 2016 - 11:56
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Союз биатлонистов России отказался от проведения чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове.

Всероссийские отборочные соревнования в состав сборной России на первенство мира по биатлону среди юниоров и юношей должны были пройти в начале февраля 2017 года в Острове на базе СОЦ «Юность». Они должны были стать тестовым испытанием перед международными соревнованиями. Само первенство мира по биатлону планировалось к проведению в Острове с 22 февраля по 2 марта 2017 года.

Напомним, на минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов.

– Союз биатлонистов России принял непростое, но взвешенное решение, – сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак. – Конечно, это огромное разочарование для всех спортивных болельщиков, которые с нетерпением ждали этот спортивный праздник, но я уверен, что в скором времени большой биатлон вернется в Россию. На протяжении двух лет регион готовился к проведению чемпионата мира по биатлону среди юниоров в Острове. К работе были привлечены не только бюджетные средства, но и частные инвестиции, общественные организации. Мы продолжим развивать инфраструктуру биатлонного центра «Юность», чтобы Остров остался на спортивной карте России и мира и после того, как улягутся все политические скандалы вокруг российского спорта, регион был готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. В ближайшее время мы обратимся в СБР с предложением провести на нашей базе очередной чемпионат России по биатлону среди юниоров.
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