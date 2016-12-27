Куда псковичам обращаться за помощью в новогодние праздники
27 Декабря 2016 - 11:17Главная → Хроника дня
Накануне праздников «Псковская правда» собрала самые необходимые номера служб города, куда можно обратиться за помощью.
|МЧС
|56-86-05
|(«МТС» – 010, «Билайн» – 001, «Мегафон» – 112, «Теле2» – 01)
|Полиция
|02
|(«МТС» – 020, «Билайн» – 002, «Мегафон» – 112,
«Теле2» – 02)
|Скорая помощь
|03
|(«МТС» – 030, «Билайн» – 003, «Мегафон» – 112, «Теле2» – 03)
|Аварийно-диспетчерская газовая служба
|04
|(«МТС» – 040, «Билайн» – 004, «Мегафон» – 112, «Теле2» – 04)
|Водоканал
|79 -20-60
|Теплосети
|72-08-26
|Электросети
|66-44-54
|Ремонт лифтов
|55-62-22
|Спасательная станция
|56-90-73,
56-55-31
|Дежурный ГАИ
|72-76-75
|Круглосуточная служба
(администрация города Пскова)
|055
|Травмпункт
|56-86-05
|Кроме того, вводится новый короткий номер
|115
|Он выделяется для единой службы консультативной поддержки граждан при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
|Для доступа к телефонной линии «Ребенок в опасности» можно будет использовать номера
|121 и 123
|Действующая система нумерации включает короткие номера вызова:
|служба точного времени
|100
|сервис блокировки банковских карт
|116
|справочная служба оператора
|118
|служба помощи людям с наркотической зависимостью
|120
|служба приема телеграмм по телефону
|126
|ГИБДД
|127
|телефон доверия
|128
|служба психологической
помощи
|129
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