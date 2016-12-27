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Куда псковичам обращаться за помощью в новогодние праздники

27 Декабря 2016 - 11:17
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Накануне праздников «Псковская правда» собрала самые необходимые номера служб города, куда можно обратиться за помощью. 
 
МЧС 56-86-05
(«МТС» – 010, «Билайн» – 001, «Мегафон» – 112, «Теле2» – 01)
Полиция 02
(«МТС» – 020, «Билайн» – 002, «Мегафон» – 112,
«Теле2» – 02)
Скорая помощь 03
(«МТС» – 030, «Билайн» – 003, «Мегафон» – 112, «Теле2» – 03)
Аварийно-диспетчерская газовая служба 04
(«МТС» – 040, «Билайн» – 004, «Мегафон» – 112, «Теле2» – 04)
Водоканал 79 -20-60
Теплосети 72-08-26
Электросети 66-44-54
Ремонт лифтов 55-62-22
Спасательная станция 56-90-73,
56-55-31
Дежурный ГАИ 72-76-75
Круглосуточная служба
(администрация города Пскова)		 055
Травмпункт 56-86-05
Кроме того, вводится новый короткий номер 115
Он выделяется для единой службы консультативной поддержки граждан при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Для доступа к телефонной линии «Ребенок в опасности» можно будет использовать номера  121 и 123
Действующая система нумерации включает короткие номера вызова:
служба точного времени 100
сервис блокировки банковских карт 116
справочная служба оператора 118
служба помощи людям с наркотической зависимостью 120
служба приема телеграмм по телефону 126
ГИБДД 127
телефон доверия 128
служба психологической
помощи		 129
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