В Пскове прошел IV Форум социально ориентированных НКО

Форум начался с пленарного заседания, на котором эксперты представили информацию о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, рассказали о механизмах повышения эффективности их деятельности, а также об участии представителей некоммерческого сектора в решении отраслевых задач на региональном и муниципальном уровнях.



После пленарного заседания начали работу тематические проектные площадки, прошли дискуссии и мастер-классы.