В Пскове прошел IV Форум социально ориентированных НКО
27 Декабря 2016 - 10:59Главная → Хроника дня
Форум начался с пленарного заседания, на котором эксперты представили информацию о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, рассказали о механизмах повышения эффективности их деятельности, а также об участии представителей некоммерческого сектора в решении отраслевых задач на региональном и муниципальном уровнях.
После пленарного заседания начали работу тематические проектные площадки, прошли дискуссии и мастер-классы.
После пленарного заседания начали работу тематические проектные площадки, прошли дискуссии и мастер-классы.
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