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На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай

27 Декабря 2016 - 10:29
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На стройке второго пускового комплекса Северного обхода Пскова (фрагмента псковской объездной дороги) в Псковском районе подрядная организация провела  пробную забивку свай для возведения моста через реку Великую.

Как сообщили в Госкомитете региона по транспорту, основные работы по строительству Северного обхода сосредоточены на участке протяженностью 2,8 км от автодороги Псков – Гдов до реки Великой. 
На данный момент ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, а также работы по устройству водопропускных труб. Подрядная организация ООО «Технострой» производит заготовку инертных материалов для последующего оперативного использования в строительстве.

Также субподрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» выполнила работы по устройству временной подъездной дороги к строительному городку и строительным площадкам для сооружения опор моста.
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