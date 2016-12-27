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В Порхове открылся после масштабной реконструкции кинотеатр «Родина»

27 Декабря 2016 - 10:02
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Отреставрированный кинотеатр «Родина» в Порхове, прекративший работу более 15 лет назад, открыл свои двери для посетителей.

В новом кинозале установлены цифровой кинопроектор с системой 3D, современная акустическая система и киноэкран, деревянные стулья заменены на новые комфортабельные кресла. Всего в зрительном зале 144 места.

На первом сеансе  зрителям показали российскую новогоднюю киноленту «Елки-5». Фильм выбрали по результатам интернет-опроса местных жителей, организованного городским краеведческим музеем совместно с администрацией района.

Порховский кинотеатр «Родина» стал первым районным кинотеатром в Псковской области, переоснащенным в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов. Заявку на участие в ней Порховский краеведческий музей подал по инициативе губернатора Псковской области Андрея Турчака. На средства федеральной субсидии в размере 5 млн рублей  приобрели технику и специализированное оборудование. Капитальный ремонт помещений выполнили совместными усилиями областного и районного бюджетов. Во время ремонта в зале специально опустили уровень потолка и обшили стены, чтобы добиться качественного звучания аудиосистемы.
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