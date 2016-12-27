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Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова

27 Декабря 2016 - 09:45
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Заместителя главы администрации Великого Новгорода, ранее задержанного за распространение детской порнографии в интернете, подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении СУ СК РФ по Новгородской области.

Заместителя главы администрации Великого Новгорода Вадима Фадеева задержали в мае 2016 года. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети Интернет). По версии следствия, заместитель главы администрации города в течение двух лет размещал в соцсети на созданной им странице под псевдонимом «Дмитрий Лазарев» порнографические видеоролики.

В рамках расследования уголовного дела выявили новый эпизод преступной деятельности. Установлено, что заместитель мэра с декабря 2015 года по январь 2016 года через социальную сеть переписывался с несовершеннолетним мальчиком, проживающим в Пскове.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту», – говорится в сообщении.

Следователь назначил психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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