Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам

АО «Россельхозбанк» объявляет о запуске акции по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов, «надежных» клиентов Банка, а также работников предприятий и учреждений бюджетной сферы и военнослужащих. В среднем в рамках акции снижение ставок составило 2,4 – 2,9 п.п. Размер ставок – от 13,5% до 15,5% годовых* в зависимости от срока кредитования и наличия обеспечения. Льготные процентные ставки установлены для клиентов, относящихся к указанным категориям, при оформлении кредитов на сумму от 150 тыс. рублей до 2 млн рублей на срок до 5 лет. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно.

Также с ноября 2016 года Банк снизил процентные ставки по ряду специальных программ. Ставка от 12,9% годовых* действует по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов при оформлении кредитов на сумму до 50 тыс. рублей на срок до 1 года, а также по специальным программам для пенсионеров.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.