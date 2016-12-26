У спортивного комплекса «Электрон» появился новый арендатор. Им выступает компания, которая также является собственником спортивного комплекса в пос. Писковичи.



Руководитель компании-арендатора Дмитрий Димитрюк рассказал, что на прошлой неделе конкурсный управляющий в присутствии представителей Россельхозбанка и частной охранной организации передал ему помещения спортивного комплекса «в состоянии пригодном для эксплуатации».



«На сегодняшний день спортивный зал «Электрона» работает в нормальном режиме. Здесь функционируют спортивные секции, в выходные прошли плановые соревнования по карате и мини-футболу», - отметил Дмитрий Димитрюк.



Бассейн пока находится на ревизии. Новый арендатор провел профилактику систем водоподготовки, устранил недочеты в малой чаше бассейна для детей. Сегодня вечером начнется подогрев воды. «В среду утром, если не будет никаких форс-мажоров, бассейн «Электрон» снова откроет свои двери для всех желающих», - рассказал арендатор.



Дмитрий Димитрюк также добавил, что ценовая политика спортивного учреждения останется прежней – стоимость абонементов не изменится, сохранятся скидки для детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.



«Мы уверены в этом арендаторе – он хорошо зарекомендовал себя, взяв на себя в непростое время спорткомплекс в Писковичах. Кроме того, мы уверены в том, что все официальные спортивные мероприятия, запланированные на «Электроне» на 2017 год, состоятся», - сказал председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.