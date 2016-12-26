Зрители 24-го Пушкинского театрального фестиваля увидят необыкновенную фантастическую оперу «Снегурочка»
До начала 24-го Пушкинского театрального фестиваля остается не так много времени. Открытие форума состоится 3 февраля 2017 года. Уже было объявлено, что зрители фестиваля увидят необыкновенную фантастическую оперу «Снегурочка» по мотивам одноименной пьесы Александра Островского. Но стоит отметить, что не многие режиссеры сегодня берутся создавать спектакли, беря за основу этот текст Островского.
Когда пьеса «Снегурочка» увидела свет, она не понравилась ни критикам, ни зрителям. Островский написал эту работу во второй половине 19 века. Пьеса имела довольно сложное строение и была «в стороне» от других произведений автора. В своих работах Островский описывал сюжеты из купеческой жизни, критикуя их суровые нравы. И вдруг сатирик и реалист Островский представляет на суд зрительский сказку о неведомом царстве Берендеев. Его «Снегурочка» - это, по мнению одних, свободный перевод календарных обрядов древних славян на язык драматургическог
А театр из Новосибирска «Старый дом» решил создать смелый проект – не традиционный спектакль, а фантастическую оперу по пьесе Островского. Представят постановку на суд зрителей 7 февраля на 24-м Пушкинском театральном фестивале.
Для постановки «Снегурочки» композитор Александр Маноцков написал оригинальную партитуру, соединяющую ряд самостоятельных хоров-действ в общем разноголосом событии. Спектакль режиссера Галины Пьяновой о Царстве Берендеев, в котором 15 лет не было солнца, построен по законам визуального театра. Актеры в нем общаются со зрителем с помощью жестов, акробатики и звуков.
Художники спектакля – Антон Болкунов, Александр Рязанцев и Елена Турчанинова создали по истине природный деревенский мир. Режиссер по пластике Олег Жуковский «…населил этот мир разнокалиберными «вязаными» скоморохами». А Снегурочка предстает перед зрителями в спектакле с невероятным глубоким взглядом и сильным неземным голосом.
«Снегурочка и есть персонификация красоты. Божественное дитя, произведенное на стыке невозможного, сложенное из противоположных начал, прямое нарушение законов природы, подтверждающее правило. Она – это философский камень, превращающий материю в драгоценность. И неудивительно, что таким функционалом обыкновенно очень интересуются различного рода мизгири. Потому как мизгири по профессии купцы, по натуре – пауки. А питаются пауки, как известно, красотой…», - Светлана Фролова, «Один & дома».
Согласитесь, что возможность увидеть такой спектакль в Пскове, да и в России – это редкая возможность. Не советуем ее упускать. Эта постановка рекомендована к просмотру зрителям старше 16-ти лет, а также каждому, кто любит искусство и театр.
Продажа билетов на этот спектакль уже открыта.
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