5 причин пойти на концерт «Джаз в Рождество»

15 января в 17:00 в Большом концертном зале филармонии состоится традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество». Мы нашли 5 причин, почему стоит посетить это событие.



Причина №1

«Обновленный состав джаз-бенда»

Любимый псковичами джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского выступит в этом году с новым составом. В концерте примут участие Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург) , Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цёмка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).



Причина №2

«Джаз продлевает жизнь»

Большое количество исследований подтверждает благоприятное воздействие музыки на здоровье человека. Отсюда делаем вывод: хорошее здоровье – залог долгой жизни. Совмещаем приятное с полезным, а еще поправляем здоровье после долгих праздников благодаря концерту «Джаз в Рождество».



Причина №3

«Оригинальные аранжировки»

В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Мишеля Петручиани, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и многих других. Оригинальное звучание знакомых произведений можно услышать первыми на концерте 15 января.



Причина №4

«Джаз в Пскове – это редкость»

А вы знаете много мест в Пскове, где можно послушать Джаз? Если на этот вопрос вы пожимаете плечами, то это справедливая реакция. Не часто жителям нашего любимого города выпадает возможность насладиться этой волшебной музыкой. Поэтому смело покупаем билет и идем 15 января на концерт.



Причина №5

«Джаз в филармонии – это необычно»

О джазе говорят, как о живом и незакостенелом искусстве. Джазовые команды, как правило, предпочитают выступать в небольших клубах, им чужда условность атмосферы академического концертного зала. Тем примечательнее выступление джазовых музыкантов на академической сцене. Поэтому идем смотреть на виртуозов и слушать их исполнение в Большой концертный зал.

По большому счету, искать так много причин для того, чтобы посетить замечательный концерт и не нужно вовсе. Достаточно просто понять, что музыка облагораживает, делает мир лучше и просто поднимает настроение. Билеты на «Джаз в Рождество» еще доступны. Их можно приобрести здесь.