5 причин пойти на концерт «Джаз в Рождество»
15 января в 17:00 в Большом концертном зале филармонии состоится традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество». Мы нашли 5 причин, почему стоит посетить это событие.
Причина №1
«Обновленный состав джаз-бенда»
Любимый псковичами джазовый коллектив под руководством Аркадия Галковского выступит в этом году с новым составом. В концерте примут участие Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург)
Причина №2
«Джаз продлевает жизнь»
Большое количество исследований подтверждает благоприятное воздействие музыки на здоровье человека. Отсюда делаем вывод: хорошее здоровье – залог долгой жизни. Совмещаем приятное с полезным, а еще поправляем здоровье после долгих праздников благодаря концерту «Джаз в Рождество».
Причина №3
«Оригинальные аранжировки»
В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Мишеля Петручиани, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и многих других. Оригинальное звучание знакомых произведений можно услышать первыми на концерте 15 января.
Причина №4
«Джаз в Пскове – это редкость»
А вы знаете много мест в Пскове, где можно послушать Джаз? Если на этот вопрос вы пожимаете плечами, то это справедливая реакция. Не часто жителям нашего любимого города выпадает возможность насладиться этой волшебной музыкой. Поэтому смело покупаем билет и идем 15 января на концерт.
Причина №5
«Джаз в филармонии – это необычно»
О джазе говорят, как о живом и незакостенелом искусстве. Джазовые команды, как правило, предпочитают выступать в небольших клубах, им чужда условность атмосферы академического концертного зала. Тем примечательнее выступление джазовых музыкантов на академической сцене. Поэтому идем смотреть на виртуозов и слушать их исполнение в Большой концертный зал.
По большому счету, искать так много причин для того, чтобы посетить замечательный концерт и не нужно вовсе. Достаточно просто понять, что музыка облагораживает, делает мир лучше и просто поднимает настроение. Билеты на «Джаз в Рождество» еще доступны. Их можно приобрести здесь.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Зрители 24-го Пушкинского театрального фестиваля увидят необыкновенную фантастическую оперу «Снегурочка»11:12
- 5 причин пойти на концерт «Джаз в Рождество»11:10
- В России объявлен общенациональный траур09:05
- Стали известны приметы мужчины, ограбившего в Великих Луках финансовое учреждение25.12, 10:16
- Великолучанка потеряла свои сбережения из-за вредоносных программ25.12, 09:57
- Псковичи могут узнать о ходе исполнительного производства с помощью интернет-сервисов25.12, 09:52
- 25 декабря в Псковской области ожидаются мокрый снег и дождь25.12, 09:51
- Очевидцев ДТП, в котором погиб мужчина, ищут следователи25.12, 09:39
- В Пскове в новогодние праздники автобусы будут работать по особому расписанию24.12, 09:58
- Библиотеки приглашают псковичей на новогодние мероприятия (АФИША)24.12, 09:54
- Изъятые в Пскове косметические лосьоны отправили на экспертизу24.12, 09:52
- Где купить ёлку в Пскове: адреса ёлочных базаров24.12, 09:45
- Двое мужчин обчистили дачу под Пушгорами24.12, 09:38
- Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»23.12, 15:02
- Екатерина Максимова: Живу в удивительном кукольном мире23.12, 14:56
- В яркий мир керамики приглашает Юрий Пересада гостей ярмарки «ART-ель»23.12, 14:51
- Экологичные пазлы и декоративные свечи смогут приобрести на ярмарке «ART-ель» псковичи23.12, 13:05
- «Гвозди» приглашают псковичей на новогодний капустник23.12, 11:13
- В праздничные выходные изменится режим работы касс псковского театра23.12, 11:10
- Печатные пряники по старорусскому рецепту найдут гости ярмарки «ART-ель»23.12, 09:26
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- Мужчина, выживший после встречи с медведицей, лишился уха
- Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности в связи с утратой доверия
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Научный центр АХХАА погостит в Пскове (ПРОГРАММА)
- В борьбе с пробками в Пскове сотрут ещё несколько зебр