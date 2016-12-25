Великолучанка потеряла свои сбережения из-за вредоносных программ

В Великих Луках у гражданки произошло несанкционированное списание денежных средств с банковской карты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



За помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 33-летняя женщина. Выяснилось, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание более четырех тысяч рублей.



В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.