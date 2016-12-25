25 декабря в Псковской области ожидаются мокрый снег и дождь

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 25 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.



Ветер юго-западных направлений 6-11 м/сек.



Температура по области -2…+3.



Атмосферное давление низкое.



Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.



Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.