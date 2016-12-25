Стали известны приметы мужчины, ограбившего в Великих Луках финансовое учреждение
25 Декабря 2016 - 10:16Главная → Хроника дня
В Великих Луках полиция продолжает работу по раскрытию резонансного преступления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На состоявшемся брифинге для журналистов начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Великие Луки подполковник полиции Андрей Дельцов напомнил, что вечером 16 декабря в здании финансового учреждения по улице Зверева в Великих Луках было совершено разбойное нападение.
Неизвестный, урожая предметом, похожим на пистолет, завладел крупной денежной суммой и скрылся. Его приметы: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темные куртку, брюки и кроссовки. На голове - черная горнолыжная шапка и темные очки.
Как подчеркнул Андрей Викторович, в работе по раскрытию данного преступления задействованы опытные сотрудники как ОМВД России по г.Великие Луки, так и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. Ход расследования контролируется руководством УМВД.
В настоящее время полиция располагает определенной оперативной информацией, отрабатывает различные версии. Вместе с тем, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем гражданам, обладающим сведениями о данном преступлении, оказать помощь следствию.
Контактные телефоны:
дежурная часть - 8(811-53) 52794
уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.
Принимаются и анонимные обращения. Кроме того, администрация финансового учреждения гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства.
На состоявшемся брифинге для журналистов начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Великие Луки подполковник полиции Андрей Дельцов напомнил, что вечером 16 декабря в здании финансового учреждения по улице Зверева в Великих Луках было совершено разбойное нападение.
Неизвестный, урожая предметом, похожим на пистолет, завладел крупной денежной суммой и скрылся. Его приметы: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темные куртку, брюки и кроссовки. На голове - черная горнолыжная шапка и темные очки.
Как подчеркнул Андрей Викторович, в работе по раскрытию данного преступления задействованы опытные сотрудники как ОМВД России по г.Великие Луки, так и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. Ход расследования контролируется руководством УМВД.
В настоящее время полиция располагает определенной оперативной информацией, отрабатывает различные версии. Вместе с тем, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем гражданам, обладающим сведениями о данном преступлении, оказать помощь следствию.
Контактные телефоны:
дежурная часть - 8(811-53) 52794
уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.
Принимаются и анонимные обращения. Кроме того, администрация финансового учреждения гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
25 Декабря 2016
- Стали известны приметы мужчины, ограбившего в Великих Луках финансовое учреждение10:16
- Великолучанка потеряла свои сбережения из-за вредоносных программ09:57
- Псковичи могут узнать о ходе исполнительного производства с помощью интернет-сервисов09:52
- 25 декабря в Псковской области ожидаются мокрый снег и дождь09:51
- Очевидцев ДТП, в котором погиб мужчина, ищут следователи09:39
- В Пскове в новогодние праздники автобусы будут работать по особому расписанию24.12, 09:58
- Библиотеки приглашают псковичей на новогодние мероприятия (АФИША)24.12, 09:54
- Изъятые в Пскове косметические лосьоны отправили на экспертизу24.12, 09:52
- Где купить ёлку в Пскове: адреса ёлочных базаров24.12, 09:45
- Двое мужчин обчистили дачу под Пушгорами24.12, 09:38
- Россельхозбанк запустил рекламную кампанию в интернете с дуэтом «Боня и Кузьмич»23.12, 15:02
- Екатерина Максимова: Живу в удивительном кукольном мире23.12, 14:56
- В яркий мир керамики приглашает Юрий Пересада гостей ярмарки «ART-ель»23.12, 14:51
- Экологичные пазлы и декоративные свечи смогут приобрести на ярмарке «ART-ель» псковичи23.12, 13:05
- «Гвозди» приглашают псковичей на новогодний капустник23.12, 11:13
- В праздничные выходные изменится режим работы касс псковского театра23.12, 11:10
- Печатные пряники по старорусскому рецепту найдут гости ярмарки «ART-ель»23.12, 09:26
- Вязаные бусы и новогодние венки готовит Екатерина Дубровская на ярмарку «ART-ель»23.12, 09:19
- Иллюстратор Ольга Дроздова покажет свои работы на ярмарке «ART-ель»22.12, 17:21
- Экосладости и полезный шоколад ручной работы приедут на ярмарку «ART-ель» из Печорского района22.12, 16:02
Лидеры обсуждений
- Победителей конкурса «Псковской правды» пригласят на Губернаторскую ёлку
- Мужчина, выживший после встречи с медведицей, лишился уха
- Андрей Турчак освободил Наталью Вдовину от занимаемой должности в связи с утратой доверия
- В Министерстве культуры отклонили проект реставрации Псковского кремля
- Сыровары Саловы: Советуем всем перебираться в деревню
- Объявлен ещё один хэдлайнер XXIV Пушкинского театрального фестиваля
- Артур Ляш, Рабиль Мехтиев и Андрей Ульянов вошли в число претендентов на премию «Народное признание»
- В тюрьму на 7 лет за срубленную елку
- ЧП недворового масштаба: Ребёнок рухнул в выгребную яму
- Научный центр АХХАА погостит в Пскове (ПРОГРАММА)
Фото
Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елкеВесь фото архив
Видео
20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»Весь видео архив