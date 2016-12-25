Стали известны приметы мужчины, ограбившего в Великих Луках финансовое учреждение

В Великих Луках полиция продолжает работу по раскрытию резонансного преступления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



На состоявшемся брифинге для журналистов начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г.Великие Луки подполковник полиции Андрей Дельцов напомнил, что вечером 16 декабря в здании финансового учреждения по улице Зверева в Великих Луках было совершено разбойное нападение.



Неизвестный, урожая предметом, похожим на пистолет, завладел крупной денежной суммой и скрылся. Его приметы: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в темные куртку, брюки и кроссовки. На голове - черная горнолыжная шапка и темные очки.



Как подчеркнул Андрей Викторович, в работе по раскрытию данного преступления задействованы опытные сотрудники как ОМВД России по г.Великие Луки, так и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области. Ход расследования контролируется руководством УМВД.



В настоящее время полиция располагает определенной оперативной информацией, отрабатывает различные версии. Вместе с тем, стражи порядка обращаются с просьбой ко всем гражданам, обладающим сведениями о данном преступлении, оказать помощь следствию.



Контактные телефоны:



дежурная часть - 8(811-53) 52794

уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.



Принимаются и анонимные обращения. Кроме того, администрация финансового учреждения гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства.