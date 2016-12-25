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Псковичи могут узнать о ходе исполнительного производства с помощью интернет-сервисов

25 Декабря 2016 - 09:52
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Псковская область вошла в пилотный проект Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по опытной эксплуатации сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Теперь, в целях оперативного предоставления ответов на запросы граждан и представителей организаций можно подписаться на информирование их о ходе исполнительного производства.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление в сервисе «Личный кабинет стороны исполнительного производства». В случае оформления подписки, граждане и представители организаций получат доступ на получение в электронной форме копий всех процессуальных документов.

Доступ на данный сервис круглосуточный и бесплатный. Воспользоваться им можно и с помощью регистрации на портале госуслуг.

В настоящее время пилотный проект запущен в 21 территориальном органе ФССП России – это республика Бурятия, Калмыкия, Карелия, Татарстан, Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Кемеровской, Кировской, курской, Нижегородской, Омской, Псковской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей.

Напоминаем, что, узнать о том, есть ли у Вас долги можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.
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