Очевидцев ДТП, в котором погиб мужчина, ищут следователи

В Дновском районе следствие устанавливает очевидцев ДТП со смертельным исходом. ОБ этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, 18 сентября 2016 года около 14 часов 45 минут водитель автомашины «Лада Приора» на 22 километре дороги Порхов-Дно в Дновском районе при выезде из закругленного участка проезжей части совершил наезд на стоявший мотоблок.



В результате ДТП управлявший мотоблоком гражданин от полученных травм скончался на месте.



Очевидцев данного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться в отделение полиции по Дновскому району по телефону: 8 (811-35) 26-449 или 02.