24 Декабря 2016
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

В Пскове в новогодние праздники автобусы будут работать по особому расписанию

24 Декабря 2016 - 09:58
Главная → Хроника дня

Опубликован режим работы общественного транспорта ГППО «Псковпассажиравтотранс» на новогодние праздники с 26 декабря 2016 года по 11 января 2017 года.

I. Движение общественного транспорта по городу Пскову будет осуществляться:

1) 31.12.2016г. Движение будет осуществляется по расписанию субботнего дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов.

Маршрут №1: от Снятной Горы -22.06

от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)

от Вокзала-22.40 (до Северной)

№2: от Рокоссовского-22.08

от Вокзала-22.42 (до Коммунальной)

№3: от Рокоссовского-22.08

от Инжинерной-22.37

№4: от Рокоссовского-21.51

от Учхоза-22.32

№6: от Рокоссовского-21.41

от Черёхи-22.29

№7: от Неёлово-22.56 (до Рокоссовского)

от Ваулино-22.17

№8: от пл.Ленина-22.04

от Корытова-22.25

№9 от Вокзала-20.47

от Подборовья-21.28

№11 от Вокзала-22.44 (до ДКП)

от Вокзала-22.27 (до Звёздной)

от Архива-22.17

№12 от Вокзала-21.45

от Псковкирпича-22.18

№14 от Рокоссовского-21.52

от Пчеловода-22.29

№15 от Вокзала-20.20

от Тямши-21.08 (до ДКП)

№17 от Рокоссовского-22.01

от Вокзала-22.37 (до Коммунальной)

№18 от Родины-22.22 (до Северной)

от Пискович-21.18

от Муровец-21.12

от Пискович-22.39 (до Чудской)

2) 01.01.2017 г. Движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов).

Маршрут №1 от Снятной Горы-6.01

от Вокзала-6.36

№2 от Западной-6.16

от Рокоссовского -6.28

от Вокзала-7.04

№3 от Рокоссовского-8.00

от Инженерной- 8.29

№4 от Рокоссовского-6.10

от Учхоза-6.51

№6 от Рокоссовского-5.53

от Черёхи-6.41

№7 а от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино)

от Ваулино-11.03

от Тямши-11.55

от Неёлово-12.07

№8 от Октября-7.42

от Корытова-8.10

№8а от Вокзала-13.21

от Б.Гоголей-14.08

№9 от Вокзала-10.05

от Б.Мха-10.36

№11 от Архива- 6.39

от Вокзала-7.07

№12 от Вокзала-7.41

от Псковкирпича-8.12

№14 от Рокоссовского-6.21

от Пчеловода-6.58

№15 от Октября-6.40

от Тямши-7.20

№17 от Западной- 6.33

от Рокоссовского-6.45

от Вокзала-7.21

№18 от Льнокомбината-7.21 (в Родину)

от Родины-7.58

от ДКП-7.26 (в Муровицы)

от Муровиц-7.59

№19 от Октября-10.52

от Цементного склада-11.14

№22 от Политех. колледжа – 8.12

От Архива – 8.43

Маршруты №№ 25, 30,161 - отменены.

3) Движение общественного транспорта по г. Пскову с 02.01.17г. по 08.01.17 г. будет осуществляться по расписанию воскресного дня.

4) 09.01.17 г. - по расписанию рабочего дня.

Движение общественного транспорта на садоводческие товарищества будет осуществляться:

1) 31.12.2016 г. и 07.01.2017 г. - организовано движение автобусов на садоводческие товарищества по действующим расписаниям.

II. Движение общественного транспорта по пригородным маршрутам будет осуществляться:

1) По Палкинскому району с 26.12.2016 г. по 08.01.2017 г. (включительно) по маршруту № 317А «Дуловка – Палкино» действуют расписания каникулярных дней. 1.01; 2.01.2016 – закрыт.

На маршрутах № 145 «Палкино-Качаново», № 145а «Палкино-Родовое- Качаново» с 29.12.1016 г. по 09.01.2017 г. действуют расписания каникулярных дней, движение автобусов по маршрутм будет организовано:

30.12;31.12.2016г. 03.01; 06.01; 07.01; 08.01.2016 г.

108 а «Псков – Вернявино» с 29.12.2016 г. по 08.012017 г. – закрыт.

Маршрут автобуса № 124 «Палкино – Гоглово» с 28.12.2016 г.по 09.01.2017 г. – закрыт.

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино –Псков ч/з Бобъяково» организовано 30.12.2016 г.; 31.12.2016г.; 04.01.;06.01; 07.01; 08.01.2017 г. по действующему расписанию дня недели.

Движение автобуса по маршруту № 107 « Псков – Палкино « (экспресс) - 01.01.2017 г. осуществляться не будет. С 02.01.по 08.01.2017 г. движение будет организовано по расписаниям выходного дня.

2) По Псковскому району с 28.12.2016 г. по 10.01.2017 г. включительно действуют расписания каникулярных дней недели. на маршрутах №№ 213/214 «Псков – Гверздонь – Верхолино (Середка) - Псков»; 122 «Псков – Шахницы»

3) С 28.12.2016 г. по 09.01.2017 г.включительно закрыто движение на маршрутах №№ 216 «Псков – Выставка» ; 219 а «Псков Карамышево ч/з Крякушу».

4) С 29.12.2016г. по 11.01.2017 г. включительно действуют расписания каникулярных дней по маршруту № 104 «Псков – Кирово – Красные Пруды». Закрыты: м-ты №№ 106 а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи»; 200 «Псков–Соловьи- Лентьево»;

30.12 2016 г. движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

31.12.2016 г. движение автобусов организовано по расписаниям субботы.

3) 01.01.2017 г. – закрыто движение по всем маршрутам, за исключением:

№106 « Вокзал-Рябово» 13.50, 18.30.

№101 «Автовокзал-Торошино» 15.10; 18.30.

№117/108 «Автовокзал-Стремутка» 14.40; 16.40;

№107 «Автовокзал-Палкино» 14.20; 18.20.

№115 «Автовокзал-Корлы» 14.15; 17.30.

№109 «Автовокзал-Середка» 12.20; 15.20;

№207 «Псков – Печоры ч/з Старый Изборск» - 13,35;17,30;

4) 02.01.2017г. по 08.01.2017 г. - движение автобусов будет осуществляться по расписаниям выходного дня по маршрутам:

№№ 101 «Автовокзал-Торошино»

109 «Автовокзал-Середка»

113 «Пл.Ленина-Ершово» (7.15 от пл. Ленина)

142 «Рокоссоского-Б. Толба»

115 «Автовокзал-Корлы»

122 «Автовокзал-Шахницы»

126 «Автовокзал-Старый Изборск-Печоры»

130 «Автовокзал-Крупп»

108/117 «Автовокзал-Стремутка-Красино».

207 «Псков-Печоры» ч/з Старый Изборск (экспресс)

129 «Автовокзал-Кривск» - закрыт

5) 02.01 по 07.01.2017г. – движение автобусов по маршрутам:

№№106 «Вокзал-Рябово»; 121 «Рокоссовского-Замошье-Торошино» будет осуществляется по расписанию субботы; 08.01.2017 года – по расписанию воскресенья.

6) с 02.01.2017 года по 08.01.2017 года - движение автобусов будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели (каникулярные дни) по маршрутам:

№№ 104 «Автовокзал-с/з им. Кирова»

114 «Рокоссовского-Большая Дуга»

107 «Автовокзал-Палкино»

245 «Псков - Мелетово»

127 «Рокоссовского– Елизарово»

221«Псков-Осиновичи»

221А «Осиновичи-Пищевицы-Ладыгино-Осиновичи»

7) Движение автобусов по маршрутам №318/318а «Псков – Серёдка - Балсово» будет осуществляться – 04.01; 06.01; 08.01; 2017 года по действующим расписаниям дней недели.

По маршруту № 105 «Псков-Назимово-Хрячова гора» движение автобуса будет осуществляться: 02.01.; 05.01.;07.01.;08.01.2017 г. по действующим расписаниям дней недели.

III. Движение автобусов на междугородных международных маршрутах будет осуществляться:

1) 30.12.2016 г. организовано движение автобуса по м-ту № 976 «Печоры-Санкт-Петербург» . Отправление от АВ «Псков» - 8.05; из Санкт-Петербурга (Обводный канал) – 17.15.

30.12.2016 г. дополнительно организовано движение автобуса по маршруту №525 «Псков – Москва» отправлением из Пскова 15.30 ; из Москвы 31.12.2016 г.в 8.00.

2) 31.12.2016 г. - движение автобусов организовано по расписаниям – субботы, Закрыт рейс автобуса по маршруту № 505 « Псков – Великие Луки» отправлением от автовокзала 18.00.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршруту №506 « Псков- Невель»- по расписанию воскресенья.

01.01.2017 г. - движение автобусов организовано только по маршрутам:

502 « Псков – Витебск» - 13.20

505 «Псков – Новоржев – В.Луки» - 18.00

508 «Псков – В. Новгород» - 9.25

944 «Псков - С.Петербург ч/з Сланцы» - 7.20

529 «Псков – Себеж» -9,50

504 «Псков – Великие Луки» - 8.20

989 «Псков – Таллинн» - 8.20

3) Со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – движение автобусов организовано по действующим расписаниям дней недели.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елке
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50