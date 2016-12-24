В Пскове в новогодние праздники автобусы будут работать по особому расписанию

Опубликован режим работы общественного транспорта ГППО «Псковпассажиравтотранс» на новогодние праздники с 26 декабря 2016 года по 11 января 2017 года.



I. Движение общественного транспорта по городу Пскову будет осуществляться:

1) 31.12.2016г. Движение будет осуществляется по расписанию субботнего дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов.

Маршрут №1: от Снятной Горы -22.06

от Вокзала-22.18 (до Снятной Горы)

от Вокзала-22.40 (до Северной)

№2: от Рокоссовского-22.08

от Вокзала-22.42 (до Коммунальной)

№3: от Рокоссовского-22.08

от Инжинерной-22.37

№4: от Рокоссовского-21.51

от Учхоза-22.32

№6: от Рокоссовского-21.41

от Черёхи-22.29

№7: от Неёлово-22.56 (до Рокоссовского)

от Ваулино-22.17

№8: от пл.Ленина-22.04

от Корытова-22.25

№9 от Вокзала-20.47

от Подборовья-21.28

№11 от Вокзала-22.44 (до ДКП)

от Вокзала-22.27 (до Звёздной)

от Архива-22.17

№12 от Вокзала-21.45

от Псковкирпича-22.18

№14 от Рокоссовского-21.52

от Пчеловода-22.29

№15 от Вокзала-20.20

от Тямши-21.08 (до ДКП)

№17 от Рокоссовского-22.01

от Вокзала-22.37 (до Коммунальной)

№18 от Родины-22.22 (до Северной)

от Пискович-21.18

от Муровец-21.12

от Пискович-22.39 (до Чудской)

2) 01.01.2017 г. Движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов).

Маршрут №1 от Снятной Горы-6.01

от Вокзала-6.36

№2 от Западной-6.16

от Рокоссовского -6.28

от Вокзала-7.04

№3 от Рокоссовского-8.00

от Инженерной- 8.29

№4 от Рокоссовского-6.10

от Учхоза-6.51

№6 от Рокоссовского-5.53

от Черёхи-6.41

№7 а от Рокоссовского-10.30 (в Ваулино)

от Ваулино-11.03

от Тямши-11.55

от Неёлово-12.07

№8 от Октября-7.42

от Корытова-8.10

№8а от Вокзала-13.21

от Б.Гоголей-14.08

№9 от Вокзала-10.05

от Б.Мха-10.36

№11 от Архива- 6.39

от Вокзала-7.07

№12 от Вокзала-7.41

от Псковкирпича-8.12

№14 от Рокоссовского-6.21

от Пчеловода-6.58

№15 от Октября-6.40

от Тямши-7.20

№17 от Западной- 6.33

от Рокоссовского-6.45

от Вокзала-7.21

№18 от Льнокомбината-7.21 (в Родину)

от Родины-7.58

от ДКП-7.26 (в Муровицы)

от Муровиц-7.59

№19 от Октября-10.52

от Цементного склада-11.14

№22 от Политех. колледжа – 8.12

От Архива – 8.43

Маршруты №№ 25, 30,161 - отменены.

3) Движение общественного транспорта по г. Пскову с 02.01.17г. по 08.01.17 г. будет осуществляться по расписанию воскресного дня.

4) 09.01.17 г. - по расписанию рабочего дня.

Движение общественного транспорта на садоводческие товарищества будет осуществляться:

1) 31.12.2016 г. и 07.01.2017 г. - организовано движение автобусов на садоводческие товарищества по действующим расписаниям.

II. Движение общественного транспорта по пригородным маршрутам будет осуществляться:

1) По Палкинскому району с 26.12.2016 г. по 08.01.2017 г. (включительно) по маршруту № 317А «Дуловка – Палкино» действуют расписания каникулярных дней. 1.01; 2.01.2016 – закрыт.

На маршрутах № 145 «Палкино-Качаново», № 145а «Палкино-Родовое- Качаново» с 29.12.1016 г. по 09.01.2017 г. действуют расписания каникулярных дней, движение автобусов по маршрутм будет организовано:

30.12;31.12.2016г. 03.01; 06.01; 07.01; 08.01.2016 г.

108 а «Псков – Вернявино» с 29.12.2016 г. по 08.012017 г. – закрыт.

Маршрут автобуса № 124 «Палкино – Гоглово» с 28.12.2016 г.по 09.01.2017 г. – закрыт.

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино –Псков ч/з Бобъяково» организовано 30.12.2016 г.; 31.12.2016г.; 04.01.;06.01; 07.01; 08.01.2017 г. по действующему расписанию дня недели.

Движение автобуса по маршруту № 107 « Псков – Палкино « (экспресс) - 01.01.2017 г. осуществляться не будет. С 02.01.по 08.01.2017 г. движение будет организовано по расписаниям выходного дня.

2) По Псковскому району с 28.12.2016 г. по 10.01.2017 г. включительно действуют расписания каникулярных дней недели. на маршрутах №№ 213/214 «Псков – Гверздонь – Верхолино (Середка) - Псков»; 122 «Псков – Шахницы»

3) С 28.12.2016 г. по 09.01.2017 г.включительно закрыто движение на маршрутах №№ 216 «Псков – Выставка» ; 219 а «Псков Карамышево ч/з Крякушу».

4) С 29.12.2016г. по 11.01.2017 г. включительно действуют расписания каникулярных дней по маршруту № 104 «Псков – Кирово – Красные Пруды». Закрыты: м-ты №№ 106 а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи»; 200 «Псков–Соловьи- Лентьево»;

30.12 2016 г. движение автобусов организовано по расписаниям пятницы.

31.12.2016 г. движение автобусов организовано по расписаниям субботы.

3) 01.01.2017 г. – закрыто движение по всем маршрутам, за исключением:

№106 « Вокзал-Рябово» 13.50, 18.30.

№101 «Автовокзал-Торошино» 15.10; 18.30.

№117/108 «Автовокзал-Стремутка» 14.40; 16.40;

№107 «Автовокзал-Палкино» 14.20; 18.20.

№115 «Автовокзал-Корлы» 14.15; 17.30.

№109 «Автовокзал-Середка» 12.20; 15.20;

№207 «Псков – Печоры ч/з Старый Изборск» - 13,35;17,30;

4) 02.01.2017г. по 08.01.2017 г. - движение автобусов будет осуществляться по расписаниям выходного дня по маршрутам:

№№ 101 «Автовокзал-Торошино»

109 «Автовокзал-Середка»

113 «Пл.Ленина-Ершово» (7.15 от пл. Ленина)

142 «Рокоссоского-Б. Толба»

115 «Автовокзал-Корлы»

122 «Автовокзал-Шахницы»

126 «Автовокзал-Старый Изборск-Печоры»

130 «Автовокзал-Крупп»

108/117 «Автовокзал-Стремутка-Красино».

207 «Псков-Печоры» ч/з Старый Изборск (экспресс)

129 «Автовокзал-Кривск» - закрыт

5) 02.01 по 07.01.2017г. – движение автобусов по маршрутам:

№№106 «Вокзал-Рябово»; 121 «Рокоссовского-Замошье-Торошино» будет осуществляется по расписанию субботы; 08.01.2017 года – по расписанию воскресенья.

6) с 02.01.2017 года по 08.01.2017 года - движение автобусов будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели (каникулярные дни) по маршрутам:

№№ 104 «Автовокзал-с/з им. Кирова»

114 «Рокоссовского-Большая Дуга»

107 «Автовокзал-Палкино»

245 «Псков - Мелетово»

127 «Рокоссовского– Елизарово»

221«Псков-Осиновичи»

221А «Осиновичи-Пищевицы-Ладыгино-Осиновичи»

7) Движение автобусов по маршрутам №318/318а «Псков – Серёдка - Балсово» будет осуществляться – 04.01; 06.01; 08.01; 2017 года по действующим расписаниям дней недели.

По маршруту № 105 «Псков-Назимово-Хрячова гора» движение автобуса будет осуществляться: 02.01.; 05.01.;07.01.;08.01.2017 г. по действующим расписаниям дней недели.

III. Движение автобусов на междугородных международных маршрутах будет осуществляться:

1) 30.12.2016 г. организовано движение автобуса по м-ту № 976 «Печоры-Санкт-Петербург» . Отправление от АВ «Псков» - 8.05; из Санкт-Петербурга (Обводный канал) – 17.15.

30.12.2016 г. дополнительно организовано движение автобуса по маршруту №525 «Псков – Москва» отправлением из Пскова 15.30 ; из Москвы 31.12.2016 г.в 8.00.

2) 31.12.2016 г. - движение автобусов организовано по расписаниям – субботы, Закрыт рейс автобуса по маршруту № 505 « Псков – Великие Луки» отправлением от автовокзала 18.00.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршруту №506 « Псков- Невель»- по расписанию воскресенья.

01.01.2017 г. - движение автобусов организовано только по маршрутам:

502 « Псков – Витебск» - 13.20

505 «Псков – Новоржев – В.Луки» - 18.00

508 «Псков – В. Новгород» - 9.25

944 «Псков - С.Петербург ч/з Сланцы» - 7.20

529 «Псков – Себеж» -9,50

504 «Псков – Великие Луки» - 8.20

989 «Псков – Таллинн» - 8.20

3) Со 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г. – движение автобусов организовано по действующим расписаниям дней недели.