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Библиотеки приглашают псковичей на новогодние мероприятия (АФИША)

24 Декабря 2016 - 09:54
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Все филиалы Центральной библиотечной системы (ЦБС) Пскова приглашают псковичей 25-30 декабря и 4-6 января на Рождественские чтения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе: чтение новой книги, поступившей в библиотеки города, «Кукла рождественской девочки» Юлии Насветовой, выставки-просмотры новых книг, рождественские викторины, мастер-классы «Рождественские чудеса» (изготовление новогодних елочных украшений), беседы о рождественских традициях, приметах, обрядах. Народных забавах, просмотр и обсуждение рождественских мультфильмов.

В библиотеке «Родник» (ул. Труда, 20) 25-30 декабря и 4-6 января дети от 6 лет смогут посетить мастерскую Деда Мороза, где научатся изготовлению новогодних открыток, игрушек и снежинок.

25 декабря в 13.00 в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» детей порадует праздничная программа «Снежная нежная сказка зимы», 26 декабря в 16.00 псковичей от 16 лет приглашают на уроки каллиграфии «Рождественская открытка от Л. Момотовой и ее учеников» в Центральную городскую библиотеку на ул. Конной, 6.

Дети от 6 лет 28 декабря в 10.30 в детской библиотеке «ЛиК» на Октябрьском проспекте, 21 смогут посмотреть программу «Здесь оживают сказочные сны», посвященную 200-летию сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

4 и 5 января в режиме работы библиотек во всех филиалах ЦБС Пскова будет проведен новогодний литературный кинолекторий для детей «Это интересно всем! КиноЁлка собирает друзей!».

5 января в трех библиотеках пройдут программы для горожан от 16 лет. В 16.00 в филиале на ул. Юбилейная, 87а организуется «мистическое» путешествие для молодежи «Туда-обратно», посвященное 125-летию со дня рождения Толкиена. В библиотеке на ул. Конной,6 в это же время состоится презентация книги Е. Левкиевской «Русские праздники». А в историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а) в 14.00 пройдет встреча с Почётным гражданином Пскова, краеведом Натаном Левиным.

6 января в 12.00 в библиотеке – Центре детского чтения на ул. Р. Люксембург, 23 юные псковичи смогут посетить мастер-класс «Ёлочка-иголочка» по изготовлению новогодних подарков и сувениров.

Также Центральная библиотечная система Пскова организует в декабре-январе ряд выставок. Во всех филиалах с 25 декабря будет открыта общегородская выставка-просмотр «Книги-события 2016», вниманию читателей представят книжные новинки уходящего года.

В Центре детского чтения на ул. Р. Люксембург, 23 можно посмотреть межрегиональную передвижную фотовыставку «Люди детской литературы». В рамках выставки запланированы экскурсии в мир детской литературы, беседы о писателях и встречи с ними, громкие чтения вслух, конкурсы, квесты, мастер-классы. Записаться можно по телефону 573503.

В Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) с 25 декабря по 10 января будет работать рождественская выставка художника Л. Момотовой «Упражнение в прекрасном».

4-6 января и 9-14 января в Библиотеке семейного чтения на ул. Алёхина, 20 псковичи смогут увидеть выставку художественных работ учащихся детской школы искусств Пскова «Зимние пейзажи».
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