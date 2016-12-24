Изъятые в Пскове косметические лосьоны отправили на экспертизу

Псковские полицейские изъяли почти 50 литров косметических лосьонов различных марок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Вся эта спиртосодержащая продукция была обнаружена в одном из магазинов областного центра. Ни продавец, ни владелец торговой точки не смогли предоставить стражам порядка документов, подтверждающих качество товара. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности.



Вся изъятая продукция направлена на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.