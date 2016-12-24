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Где купить ёлку в Пскове: адреса ёлочных базаров

24 Декабря 2016 - 09:45
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В Пскове заработали новогодние ёлочные базары. Лесных красавиц продают по 22-м адресам в самых разных точках города: от дальнего Завеличья до Запсковья и Крестов. Вместе с ёлками псковичам предлагают сосны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
 

Адреса

1. проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП);
2. улица Текстильная, у дома № 16-а
3. Рижский проспект, в торце домов № 45, 50
4. Рижский проспект, в торце домов № 51, 55
5. ул. Рокоссовского, за автобусной остановкой «Микрорайон «Рижский»
6. улица Новоселов, у дома № 7
7. улица Лепешинского, у дома № 8
8. улица Коммунальная, (за автобусной остановкой «Гулливер»)
9. улица Н. Васильева, у дома № 69
10. улица Ижорского батальона, у дома № 8
11. улица Индустриальная, у дома № 4-а
12. улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)
13. улица Рокоссовского, у дома № 22
14. улица Коммунальная, напротив дома № 77
15. улица Народная, напротив дома № 45
16. улица К. Маркса, территория бывшей автостанции
17. Рижский проспект, у дома № 83
18. улица Алтаева, у дома № 8
19. улица Труда, у дома № 39
20. улица Гагарина, у дома № 2
21. Военный городок «Кресты», у дома № 115
22. улица К. Маркса, в торце дома № 4

В отделе потребительского рынка и услуг администрации города сообщили, что места предпринимателям предоставлены на конкурсной основе: «Каждый предприниматель обязался иметь на руках разрешительные документы на свой товар, договор на уборку территории после завершения работы, торговая точка и продавец должны иметь опрятный внешний вид».

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