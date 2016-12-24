Где купить ёлку в Пскове: адреса ёлочных базаров

В Пскове заработали новогодние ёлочные базары. Лесных красавиц продают по 22-м адресам в самых разных точках города: от дальнего Завеличья до Запсковья и Крестов. Вместе с ёлками псковичам предлагают сосны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Адреса

1. проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП);

2. улица Текстильная, у дома № 16-а

3. Рижский проспект, в торце домов № 45, 50

4. Рижский проспект, в торце домов № 51, 55

5. ул. Рокоссовского, за автобусной остановкой «Микрорайон «Рижский»

6. улица Новоселов, у дома № 7

7. улица Лепешинского, у дома № 8

8. улица Коммунальная, (за автобусной остановкой «Гулливер»)

9. улица Н. Васильева, у дома № 69

10. улица Ижорского батальона, у дома № 8

11. улица Индустриальная, у дома № 4-а

12. улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)

13. улица Рокоссовского, у дома № 22

14. улица Коммунальная, напротив дома № 77

15. улица Народная, напротив дома № 45

16. улица К. Маркса, территория бывшей автостанции

17. Рижский проспект, у дома № 83

18. улица Алтаева, у дома № 8

19. улица Труда, у дома № 39

20. улица Гагарина, у дома № 2

21. Военный городок «Кресты», у дома № 115

22. улица К. Маркса, в торце дома № 4

В отделе потребительского рынка и услуг администрации города сообщили, что места предпринимателям предоставлены на конкурсной основе: «Каждый предприниматель обязался иметь на руках разрешительные документы на свой товар, договор на уборку территории после завершения работы, торговая точка и продавец должны иметь опрятный внешний вид».