Двое мужчин обчистили дачу под Пушгорами

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Проводится расследование

Пушкиногорские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении дачных краж. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



По версии следствия, 21 декабря в деревне Анашкино Пушкиногорского района из дачного дома путем выставления оконной рамы была совершена кража газовой плиты, стиральной машины, стройматериалов, а из другого дачного дома путем взлома двери похищены телевизор, кровать и другое имущество. Владельцами этих домов являются жители Санкт-Петербурга.



Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. По имеющимся данным, 39-летний безработный, судимый житель Пушкинских Гор и 36-летний гражданин Республики Беларусь пытались вывезти краденое на автомобиле, но были задержаны стражами порядка.