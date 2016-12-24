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В яркий мир керамики приглашает Юрий Пересада гостей ярмарки «ART-ель»

23 Декабря 2016 - 14:51
Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Мастер готовит для события изразцы и посуду
Юрий Пересада специализируется на керамике высокого огня: он использует огнеупорные глины и глазури, высокотемпературный обжиг, благодаря которым керамика получается очень прочной и функциональной.
 

Огнеупорных глин, близких по температуре обжига к фарфору - их еще называют каменными массами - нет на российском рынке. Поэтому мастер готовит глину сам, подбирая нужные ему свойства.
 
Высокая температура обжига (1200 °C) позволяет получить керамику со сложными глазурными эффектами и с высокими потребительскими свойствами.
 

Посуда из каменных масс очень яркая, прочная и функциональная. Её можно мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи.
 
Чашки, в которые влюбляешься с первого глотка чая или кофе, — настоящие произведения искусства. Они не предназначены для украшения полки, они созданы для того, чтобы жить, наполняться ароматами и дарить радость.
 

Материалы, используемые при создании посуды, абсолютно безопасны: глазури, пройдя высокотемпературный обжиг, не вступают в химические реакции с продуктами. 
 
- Более 20 лет занимаюсь керамикой и все также ее люблю, - признается Юрий Пересада. - И вот через свои вещи пытаюсь передать эту любовь другим людям, ее красоту и многообразие. А также, через свою работу, надеюсь внести новый высокий стандарт качества на российском рынке гончарной посуды.
 

Простые мотивы и невероятные переливы глазури - яркая особенность керамических изразцов Юрия Пересады. Животные, сказочные персонажи, мифические существа способны украсить не только камин или печку, но и стать милыми талисманами дома - в каждом изразце проделаны специальные отверстия для веревочки, чтобы изразец можно было повесить на стену.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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