«Гвозди» приглашают псковичей на новогодний капустник

24 декабря на малой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина пройдет новогодний капустник детской театральной школы-мастерской «Гвозди».

Актеры и руководители студии приглашают всех неравнодушных к театральному искусству принять участие в капустнике. Посетить мероприятие может любой желающий! Важно только записаться в группе ВКонтакте.

Театральная мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-конце ртной дирекции. Руководители студии – артисты труппы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Евгения Львова и Денис Золотарев.

Напомним, что в уходящем году мастерская представила несколько серьезных театральных проектов, среди них спектакль «Вот это вещь!», показы которого прошли на большой сцене театра. А также фестиваль для подростков «В чем загвоздка?», в рамках которого состоялась премьера постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим».

Сейчас мастерская приступила к подготовке нового проекта. Известно, что в группы скоро начнется новый набор, поэтому у юных поклонников театра есть возможность присоединиться к труппе «Гвоздей» и уже весной выступать на большой сцене в качестве актера театра.