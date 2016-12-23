В праздничные выходные изменится режим работы касс псковского театра
В праздничные дни изменится режим работы касс Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.
Касса в здании театра по адресу ул. Пушкина, д.13 будет работать в следующем режиме:
С 23.12 по 30.12 с 10:00 до 18:00 (обед с 12:00 до 13:00);
31.12 касса работает с 10:00 до 13:00 (без обеда);
1 января – выходной;
С 2.01 по 4.01 с 10:00 до 17:00 (без обеда);
5.01 и 6.01 с 12:00 до 19:00 (обед с 15:00 до 16:00);
7.01 и 8.01 с 11:00 до 17:00 (без обеда);
Касса в гипермаркете «Империал» также изменит свой режим работы на период праздников:
с 23.12 по 30.12 касса работает с 11:00 до 19:00;
31.12 - с 11:30 до 16:00;
1.01 и 2.01 – выходные дни;
С 3.01 по 8.01 - с 11:00 до 18:00;
Чтобы посетить любой наш спектакль, вы можете, не выходя из дома, зарезервировать места по телефону (8112) 72-80-22.
В обычном режиме кассы начнут работать с 9 января 2017 года.
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