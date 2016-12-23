Печатные пряники по старорусскому рецепту найдут гости ярмарки «ART-ель»
23 Декабря 2016 - 09:26Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
На пряниках изображен Псков и новогодние мотивы
Наталья Ельцова и Ольга Морбе начали заниматься пряниками сравнительно недавно. До этого девушки пробовали декупаж, роспись по ткани, вязание, плетение. Но родные, пробуя пряники мастериц, настояли на том, чтобы они начали этим заниматься более серьезно.
Девушки решили, что просто имбирные пряники – это скучно, их делают многие. Поэтому они занимаются реконструкцией лакомства XIII – XIV веков.
- Нашли в архивах рецепт старорусских пряников. Потратили не одну неделю, ожидая, чтобы тесто получилось, - рассказывают Ольга и Наталья. - Тесто готовим на меду с травами, все экологически чистое. Пряники это исконно русский десерт, который любили все.
Мастерам интересны псковские мотивы в творчестве, хотя псковичками они стали не с рождения. Наталья родилась в Эстонии, а Ольга в Магадане.
- Но Псков - это самый любимый и родной город! – утверждают они. - Здесь наши корни, и родные наши привезли нас совсем в раннем возрасте. Так что у нас родилась идея сделать пряники с видами Пскова.
Все формы для пряников вырезаны вручную. пряник является именно печатным, как в русских сказках. В преддверии Нового года появились новые формы с мотивами праздника.
С торговлей пряниками девушки ездят по разным городам. Свои пряники отвезли даже в Тулу! Там проходил реконструкторский фестиваль «Куликово поле». Лакомились пряниками и участники изборского «Железного града».
- Сейчас наши пряники есть в Изборском музее, они полюбились гостям из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Устюга, Тулы, Липецка, Одессы, - гордятся девушки своими достижениями.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Девушки решили, что просто имбирные пряники – это скучно, их делают многие. Поэтому они занимаются реконструкцией лакомства XIII – XIV веков.
- Нашли в архивах рецепт старорусских пряников. Потратили не одну неделю, ожидая, чтобы тесто получилось, - рассказывают Ольга и Наталья. - Тесто готовим на меду с травами, все экологически чистое. Пряники это исконно русский десерт, который любили все.
Мастерам интересны псковские мотивы в творчестве, хотя псковичками они стали не с рождения. Наталья родилась в Эстонии, а Ольга в Магадане.
- Но Псков - это самый любимый и родной город! – утверждают они. - Здесь наши корни, и родные наши привезли нас совсем в раннем возрасте. Так что у нас родилась идея сделать пряники с видами Пскова.
Все формы для пряников вырезаны вручную. пряник является именно печатным, как в русских сказках. В преддверии Нового года появились новые формы с мотивами праздника.
С торговлей пряниками девушки ездят по разным городам. Свои пряники отвезли даже в Тулу! Там проходил реконструкторский фестиваль «Куликово поле». Лакомились пряниками и участники изборского «Железного града».
- Сейчас наши пряники есть в Изборском музее, они полюбились гостям из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Устюга, Тулы, Липецка, Одессы, - гордятся девушки своими достижениями.
СправкаВ последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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Хроника дня
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