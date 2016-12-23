Вязаные бусы и новогодние венки готовит Екатерина Дубровская на ярмарку «ART-ель»
23 Декабря 2016 - 09:19Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Вязать Екатерину научила мама
Екатерина Дубровская вязанием стала увлекаться еще в школе.
- Примером для меня стала моя мама, которая и научила держать в руках спицы и крючок, - рассказывает мастер о начале пути.
Теперь Екатерина уже сама является мамой троих детей.
- Наверно, поэтому очень люблю вязать украшения и игрушки, - считает она.
Гостей новогодней ярмарки «ART-ель» ждут вязаные кошелечки, игрушки, бусы, куклы авторства Екатерины. Также на ее прилавке можно будет найти новогодние венки для украшения дома.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
- Примером для меня стала моя мама, которая и научила держать в руках спицы и крючок, - рассказывает мастер о начале пути.
Теперь Екатерина уже сама является мамой троих детей.
- Наверно, поэтому очень люблю вязать украшения и игрушки, - считает она.
Гостей новогодней ярмарки «ART-ель» ждут вязаные кошелечки, игрушки, бусы, куклы авторства Екатерины. Также на ее прилавке можно будет найти новогодние венки для украшения дома.
СправкаВ последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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Хроника дня
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