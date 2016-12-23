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Иллюстратор Ольга Дроздова покажет свои работы на ярмарке «ART-ель»

22 Декабря 2016 - 17:21
Главная → Хроника дня → Новогодняя ярмарка «ART-ель»
Художник рисует с 4 лет
Ольга Дроздова презентует себя сначала как «маму Степана и Федора», а потом «художника-иллюстратора».
 

- Мне интересно придумывать и воплощать, - рассказывает мастер. - В приоритете у меня стоят эмоции, мне нравится получать и отдавать.
 

Ольга считает своей миссией вдохновлять людей.
 

Рисовать она начала в 4 года и продолжает до сих пор. Художественное творчество называет делом своей жизни, от которого она получает удовольствие.
 

- Сейчас я сконцентрирована на сотрудничестве с книжными издательствами, журналами и на преподавании, - говорит Ольга Дроздова, - а также личном творчестве.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» совместно с Госкомитетом Псковской области по культуре проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 24 и 25 декабря в спортивно развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 16 декабря, справки по телефону 8-911-361-51-02.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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