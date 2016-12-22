Tele2 учит дарить подарки красиво
О том, где и как встретить Новый год, многие из нас начинают задумываться за несколько недель до наступления праздника. А вот идеи для подарков часто приходят в голову в самый последний момент, как и мысли об их упаковке.
Tele2 решила помочь нам в этом важном вопросе. До 29 декабря в фирменных салонах в Псковской области при покупке оборудования, подключении к любому тарифу или услуге, или при пополнении счета мобильного телефона Tele2, оператор дарит купон на праздничную упаковку любого подарка вашим родным и близким или бумагу для самостоятельного оформления.
В Пскове получить такой купон можно в салонах на ул. Советской, д. 13; Рижском пр., д. 16; ул. Коммунальной, д. 41; ул. Вокзальной, д. 23; ул. Кузбасской дивизии, д. 19. В Великих Луках на ул. Некрасова, д. 18/7; ул. Вокзальная, д. 11; Октябрьский пр., д. 29/45. В Острове на ул. 1 Мая, д. 19А. В городе Дно на ул. Космонавтов, д. 26 или в Печорах на ул. Октябрьская, д. 6.
Директор филиала Tele2 в Пскове Екатерина Орлова отметила: «Смартфоны Tele2 Mini и Tele2 Midi успели завоевать популярность на российском рынке, и мы ожидаем, что накануне праздников интерес к нашим брендированным устройствам будет расти. Поскольку форма так же важна, как и содержание, мы предлагаем посетителям стильную подарочную упаковку – небольшой, но яркий штрих в общей картине удивительного праздника. Кроме того, в нашей линейке «черных» есть как тарифы с бесплатным трафиком в соцсетях и WhatsApp, так и с безлимитным интернетом - «Беспредельно черный». Совершайте приятные покупки с Tele2 и радуйте окружающих!»
Бесплатная упаковка подарка проходит на специальных стойках в нескольких торгово-развлека
На выбор участникам акции предлагается три варианта подарочной упаковки, а также веселые наклейки «Подарок тебе – упаковка коту», «Очень крутой подарок, не благодари», «Хорошо, что ты ценишь меня не за подарки» и др., которые сделают праздник ярче.
Любителей селфи и традиционных новогодних снимков в ТРЦ ждет красочная фотозона, где за публикацию фото в социальных сетях с хештегом #podarokTele2 также можно получить купон на упаковку.
Для тех, кто хочет самостоятельно упаковывать свои подарки Tele2 запустила сайт. Там можно найти варианты дизайна и пошаговую инструкцию для оформления подарка в различных стилях.
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