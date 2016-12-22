22 Декабря 2016
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Уже на этой неделе в ТКД начнутся Новогодние представления и концерты

22 Декабря 2016 - 10:33
Главная → Хроника дня

23 декабря в 11:00 в музее театра драмы имени А.С. Пушкина пройдет традиционная Ёлка с участием Деда Мороза и Снегурочки. Каждый гость получит сладкий подарок. А в 11:30 на большой сцене состоится премьера спектакля «Золушка». В основе сюжета старая добрая сказка Евгения Шварца. Режиссер постановки – Наталья Лапина (Санкт-Петербург). Новогодние Ёлки и показы спектакля «Золушка» продлятся до 4 января 2017 года.

В областном театре кукол праздничные мероприятия начнутся с 24 декабря. Новогодний хоровод у нарядной ёлки начнется в 10:00. А в 12:00 самые маленькие зрители увидят премьеру спектакля «Новый год с волшебником Гудвином». Новогодние представления продлятся в театре до 7 января.

Меломанов и поклонников танцевальной культуры порадует праздничная программа Псковской областной филармонии.

Так, 24 декабря в Большом концертном зале в 16:00 театр танца «Русские узоры» выступит с новогодней программой «Зимние забавы».

А 27 декабря в 14:00 в БКЗ состоится музыкальное путешествие по миру новогодних мелодий. Главный симфонический оркестр Псковской области приглашает юных слушателей на концерт "В Новый год с оркестром вокруг Света".

29 декабря состоится Новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков». В программе прозвучат романсы из кинофильмов Эльдара Рязанова, шлягеры 80-х и строки из бессмертных произведений Гумилева, Пастернака и Блока.

И в светлый праздник Рождества 7 января состоится «Мультконцерт». Симфонический оркестр исполнит мелодии из мультипликационных лент.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елке
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50