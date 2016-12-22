Уже на этой неделе в ТКД начнутся Новогодние представления и концерты

23 декабря в 11:00 в музее театра драмы имени А.С. Пушкина пройдет традиционная Ёлка с участием Деда Мороза и Снегурочки. Каждый гость получит сладкий подарок. А в 11:30 на большой сцене состоится премьера спектакля «Золушка». В основе сюжета старая добрая сказка Евгения Шварца. Режиссер постановки – Наталья Лапина (Санкт-Петербург ). Новогодние Ёлки и показы спектакля «Золушка» продлятся до 4 января 2017 года.

В областном театре кукол праздничные мероприятия начнутся с 24 декабря. Новогодний хоровод у нарядной ёлки начнется в 10:00. А в 12:00 самые маленькие зрители увидят премьеру спектакля «Новый год с волшебником Гудвином». Новогодние представления продлятся в театре до 7 января.

Меломанов и поклонников танцевальной культуры порадует праздничная программа Псковской областной филармонии.

Так, 24 декабря в Большом концертном зале в 16:00 театр танца «Русские узоры» выступит с новогодней программой «Зимние забавы».

А 27 декабря в 14:00 в БКЗ состоится музыкальное путешествие по миру новогодних мелодий. Главный симфонический оркестр Псковской области приглашает юных слушателей на концерт "В Новый год с оркестром вокруг Света".

29 декабря состоится Новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков». В программе прозвучат романсы из кинофильмов Эльдара Рязанова, шлягеры 80-х и строки из бессмертных произведений Гумилева, Пастернака и Блока.

И в светлый праздник Рождества 7 января состоится «Мультконцерт». Симфонический оркестр исполнит мелодии из мультипликационн ых лент.