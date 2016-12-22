Фотовыставку «Поле зрения» представят в галерее «Цех»

В рамках завершающегося Года российского кино галерея «Цех» представляет фотовыставку «Поле зрения». Открытие выставки состоится 23 декабря в 18:00.



В экспозицию вошли работы студентов кафедры кинофотоискусств а Санкт-Петербургс кого государственного института культуры. Уже более 40 лет кафедра готовит специалистов широкого профиля – руководителей студий кино-, фото-, видеотворчества.



«Камера – это инструмент, который учит, как видеть без камеры». Под этими словами классика американской документальной фотографии Доротеи Ланж подпишется, вероятно, большинство профессиональных фотографов и преподавателей фотомастерства. У каждого из участников выставки свой подход к выбору натуры и свой взгляд на неё.