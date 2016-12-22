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Фотовыставку «Поле зрения» представят в галерее «Цех»

22 Декабря 2016 - 10:32
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В рамках завершающегося Года российского кино галерея «Цех» представляет фотовыставку «Поле зрения». Открытие выставки состоится 23 декабря в 18:00.


В экспозицию вошли работы студентов кафедры кинофотоискусства Санкт-Петербургского государственного института культуры. Уже более 40 лет кафедра готовит специалистов широкого профиля – руководителей студий кино-, фото-, видеотворчества.


«Камера – это инструмент, который учит, как видеть без камеры». Под этими словами классика американской документальной фотографии Доротеи Ланж подпишется, вероятно, большинство профессиональных фотографов и преподавателей фотомастерства. У каждого из участников выставки свой подход к выбору натуры и свой взгляд на неё.    

 
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