22 Декабря 2016
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Псковичей в новогодние праздники зовут в «Акваполис»

22 Декабря 2016 - 09:56
Главная → Хроника дня
Чем заняться в длинные новогодние каникулы? Можно сидеть на кухне с друзьями, можно отправиться в дорогостоящий тур, а можно отдохнуть в рамках шоу «Всё включено» в аквапарке «Акваполис».


Только три дня увлекательной программы – 2, 4 и 6 января.

Взрослых и детей ждут:

- весёлые конкурсы и хороводы в воде;
- танцевальная программа от AQUA DJ;
- аквагимнастика;
- настольный теннис;
- специальная детская программа;
- специальные программы по уходу за телом;
- Дед Мороз и Снегурочка;
- розыгрыш призов и подарков среди всех гостей аквапарка;
- скидка 50% на три последующих посещения аквапарка в январе;
- яркое вечернее шоу (каждый день разное).

Начало активной программы – 12.00.

Подробное расписание смотрите на официальном сайте аквапарка в ближайшие дни.

Дополнительные билеты на шоу «Всё включено» покупать не нужно! Стоимость развлекательной программы включена в стоимость входного билета в аквапарк.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псковские школьники сели за штурвал самолётаПосетителям «Акваполиса» показали цирковое шоуЗимний бал в Пскове собрал свыше 500 студентовНа Октябрьской площади зажгли огни на главной елке
Весь фото архив

Видео

20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираПсковичка обыграла знатоков «Что? Где? Когда?»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 21 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#всевпсков – Рязанская область#всевпсков – Республика Карелия#всевпсков – Московская область#всевпсков – Ленинградская область#всевпсков – Курская область#всевпсков – Костромская область#всевпсков – Калужская область#всевпсков – Ивановская область#всевпсков – Владимирская областьМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыНовогодняя ярмарка «ART-ель»Православные тропыНародное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50