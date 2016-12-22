Псковичей в новогодние праздники зовут в «Акваполис»

Чем заняться в длинные новогодние каникулы? Можно сидеть на кухне с друзьями, можно отправиться в дорогостоящий тур, а можно отдохнуть в рамках шоу «Всё включено» в аквапарке «Акваполис».Только три дня увлекательной программы – 2, 4 и 6 января.Взрослых и детей ждут:- весёлые конкурсы и хороводы в воде;- танцевальная программа от AQUA DJ;- аквагимнастика;- настольный теннис;- специальная детская программа;- специальные программы по уходу за телом;- Дед Мороз и Снегурочка;- розыгрыш призов и подарков среди всех гостей аквапарка;- скидка 50% на три последующих посещения аквапарка в январе;- яркое вечернее шоу (каждый день разное).Начало активной программы – 12.00.Подробное расписание смотрите на официальном сайте аквапарка в ближайшие дни.Дополнительные билеты на шоу «Всё включено» покупать не нужно! Стоимость развлекательной программы включена в стоимость входного билета в аквапарк.