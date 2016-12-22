Обновился список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи
|
№
|
ФИО адвоката
|
Рег. №
|
Наименование адвокатского образования (филиала)
|
г. Псков
|
1.
|
Агапова Анна Борисовна
|
60/292
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-906-220-04-30
|
2.
|
Алексеева Ольга Александровна
|
60/301
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-953-243-23-92
|
3.
|
Балашов Руслан Валериевич
|
60/7
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-351-05-23
|
4.
|
Большаков Владимир Вячеславович
|
60/289
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-391-66-66
|
5.
|
Гнатенко Александр Борисович
|
60/191
|
Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-905-238-69-99
|
6.
|
Здановская Анна Сергеевна
|
60/280
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т.8-911-394-21-8
|
7.
|
Иванов Александр Петрович
|
60/131
|
Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-359-28-15
|
8.
|
Козлов Иван Викторович
|
60/294
|
Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7
т. 8-911-384-66-58
|
9.
|
Комаров Владимир Николаевич
|
60/218
|
Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-214-90-72
|
10.
|
Михайлова Анна Владимировна
|
60/293
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
8-921-218-67-84
|
11.
|
Мухин Александр Сергеевич
|
60/315
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-911-881-11-16
|
12.
|
Пуховик Екатерина Александровна
|
60/305
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т.8-911-896-71-5
|
13.
|
Сизых Дмитрий Викторович
|
60/267
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-960-226-22-90
|
14.
|
Стаценко Татьяна Константиновна
|
60/92
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7
т. 8-921-116-60-52
|
15.
|
Шкилёва Анна Юрьевна
|
60/281
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7 т.8-951-750-64-9
|
16.
|
Винча Константин Геннадьевич
|
60/278
|
Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7 т.8-905-295-01-2
|
г. Великие Луки
|
1.
|
Альбицкий Георгий Львович
|
60/238
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 5
т.8-900-991-04-4
|
2.
|
Богданова Инесса Владимировна
|
60/296
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 5
т. 8-911-369-92-19
|
3.
|
Ермишин Вячеслав Иванович
|
60/30
|
Адвокатский кабинет, г. Великие Луки, ул. Первомайская, 2, кв.20
т. 8-911-364-58-03
|
4.
|
Миронов Сергей Васильевич
|
60/66
|
Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 5
т. 8-911-890-10-00
|
Бежаницкий район
|
1.
|
Данилов Владимир Фёдорович
|
60/25
|
Бежаницкий филиал ПОКА, п. Бежаницы, ул. Берёзовая, 2
т. 8-921-110-48-93
|
2.
|
Галаев Александр Дмитриевич
|
60/18
|
Адвокатский кабинет, п. Бежаницы, Молодёжный пер., 4
т. 8-921-505-04-32
|
Гдовский район
|
1.
|
Абдиров Юрий Бернартович
|
60/1
|
Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д.13
т. 8-921-505-34-10
|
Дедовичский район
|
1.
|
Иванов Николай Петрович
|
60/132
|
Адвокатский кабинет, п. Дедовичи, ул. Новая, 2
т. 8-921-004-91-81
|
Дновский район
|
1.
|
Павликова Ирина Михайловна
|
60/209
|
Адвокатский кабинет, г.Дно, ул. енина, д.13, к.1
т. 8-921-118-61-09
|
Куньинский район
|
1.
|
Колчева Елена Михайловна
|
60/44
|
Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул. Дзержинского, 10
т. 8-909-575-52-49
|
Красногородский район
|
1.
|
Муравьёв Константин Анатольевич
|
60/285
|
Красногородский филиал ПОКА, п. Красногородск, ул. Школьная, 3
т. 8-953-248-08-83
|
Новоржевский район
|
1.
|
Криворученко Виталий Викторович
|
60/210
|
Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61
т. 8-921-113-99-90
|
Новосокольническ
|
1.
|
Поспеева Наталья Николаевна
|
60/84
|
Новосокольническ
т. 8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-6
|
Опочецкий район
|
1.
|
Капул Михаил Иосифович
|
60/272
|
Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Красных Командиров, 9
т. 8-951-757-47-85
|
Островский район
|
1.
2.
|
Вежневец Марина Николаевна
Дорожкин Николай Иванович
|
60/13
60/126
|
Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, 1
т. 8-911-885-34-95
г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-1
|
Порховский район
|
1.
|
Канаев Михаил Николаевич
|
60/259
|
г. Порхов, ПОКА
т. 8-911-371-95-16
|
Печорский район
|
1.
|
Лыхмус Александр Викторович
|
60/141
|
Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6
т.8-953-234-00-8
|
Плюсский район
|
1.
|
Кожохина Елена Юрьевна
|
60/254
|
п. Плюсса, ПОКА т.8-911-394-01-7
|
Пушкиногорский район
|
1.
|
Криворученко Виталий Викторович
|
60/210
|
Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61
т. 8-921-113-99-90
|
Себежский район
|
1.
|
Зырянова Нина Ивановна
|
60/37
|
Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Пролетарская, 31
т.8-911-355-52-8
|
2.
|
Поплавская Анастасия Васильевна
|
60/211
|
Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул.Пролетарская, 31
т.8-911-359-48-4
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