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Обновился список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи

21 Декабря 2016 - 13:44
Главная → Хроника дня

ФИО адвоката

Рег. №

Наименование адвокатского образования (филиала)

г. Псков

1.

 

Агапова Анна Борисовна

 

60/292

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-906-220-04-30

2.

 

Алексеева Ольга Александровна

 

60/301

 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-953-243-23-92

3.

 

Балашов Руслан Валериевич

 

60/7

 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-351-05-23

4.

 

Большаков Владимир Вячеславович

 

60/289

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-391-66-66

5.

 

Гнатенко Александр Борисович

 

60/191

 

Псковская областная коллегия адвокатов, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-905-238-69-99

6.

 

Здановская Анна Сергеевна

 

60/280

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т.8-911-394-21-84

7.

 

Иванов Александр Петрович

 

60/131

 

Адвокатский кабинет, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-359-28-15

8.

 

Козлов Иван Викторович

 

60/294

 

Коллегия адвокатов «Независимая», отделение АЮР, г.Псков, ул.Ленина, 7

т. 8-911-384-66-58

9.

 

Комаров Владимир Николаевич

 

60/218

 

Ассоциация «Псковская коллегия адвокатов «ПРАВО», отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-921-214-90-72

10.

 

Михайлова Анна Владимировна

 

60/293

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

8-921-218-67-84

11.

 

Мухин Александр Сергеевич

60/315

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-911-881-11-16

12.

 

Пуховик Екатерина Александровна

 

60/305

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т.8-911-896-71-58

13.

 

Сизых Дмитрий Викторович

 

60/267

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-960-226-22-90

14.

 

Стаценко Татьяна Константиновна

 

60/92

 

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7

т. 8-921-116-60-52

15.

Шкилёва Анна Юрьевна

60/281

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7 т.8-951-750-64-92

16.

Винча Константин Геннадьевич

60/278

Филиал г. Пскова ПОКА, отделение АЮР, г. Псков, ул. Ленина, 7 т.8-905-295-01-23

г. Великие Луки

1.

 

Альбицкий Георгий Львович

 

60/238

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 5

т.8-900-991-04-44

2.

 

Богданова Инесса Владимировна

 

60/296

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 5

т. 8-911-369-92-19

3.

 

Ермишин Вячеслав Иванович

 

60/30

 

Адвокатский кабинет, г. Великие Луки, ул. Первомайская, 2, кв.20

т. 8-911-364-58-03

4.

Миронов Сергей Васильевич

60/66

 

Великолукский городской филиал ПОКА, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 5

т. 8-911-890-10-00

Бежаницкий район

1.

 

Данилов Владимир Фёдорович

 

60/25

 

Бежаницкий филиал ПОКА, п. Бежаницы, ул. Берёзовая, 2

т. 8-921-110-48-93

2.

Галаев Александр Дмитриевич

60/18

Адвокатский кабинет, п. Бежаницы, Молодёжный пер., 4

т. 8-921-505-04-32

Гдовский район

1.

Абдиров Юрий Бернартович

60/1

Гдовский филиал ПОКА, г. Гдов, ул. К. Маркса, д.13

т. 8-921-505-34-10

Дедовичский район

1.

Иванов Николай Петрович

60/132

Адвокатский кабинет, п. Дедовичи, ул. Новая, 2

т. 8-921-004-91-81

Дновский район

1.

Павликова Ирина Михайловна

60/209

Адвокатский кабинет, г.Дно, ул. енина, д.13, к.1

т. 8-921-118-61-09

Куньинский район

1.

Колчева Елена Михайловна

60/44

Куньинский филиал ПОКА, п.Кунья, ул. Дзержинского, 10

т. 8-909-575-52-49

Красногородский район

1.

Муравьёв Константин Анатольевич

60/285

Красногородский филиал ПОКА, п. Красногородск, ул. Школьная, 3

т. 8-953-248-08-83

Новоржевский район

1.

Криворученко Виталий Викторович

60/210

Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61

т. 8-921-113-99-90

Новосокольнический район

1.

Поспеева Наталья Николаевна

60/84

Новосокольнический филиал ПОКА, г. Новосокольники, ул.Отса, 16

т. 8-953-231-80-95, т.8-911-373-80-64

Опочецкий район

1.

Капул Михаил Иосифович

60/272

Опочецкий филиал ПОКА, г. Опочка, ул. Красных Командиров, 9

т. 8-951-757-47-85

Островский район

1.

 

2.

Вежневец Марина Николаевна

 

Дорожкин Николай Иванович

60/13

 

60/126

Островский филиал ПОКА, г. Остров, ул. Освобождения, 1

т. 8-911-885-34-95

г. Остров, ПОКА т.8-960-223-67-16

Порховский район

1.

Канаев Михаил Николаевич

60/259

г. Порхов, ПОКА

т. 8-911-371-95-16

Печорский район

1.

Лыхмус Александр Викторович

60/141

Печорский филиал ПОКА, г. Печоры, пл. Победы, д.6

т.8-953-234-00-89

Плюсский район

1.

Кожохина Елена Юрьевна

60/254

п. Плюсса, ПОКА т.8-911-394-01-73

Пушкиногорский район

1.

Криворученко Виталий Викторович

60/210

Пушкиногорский филиал ПОКА, г. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д.20, кв.61

т. 8-921-113-99-90

Себежский район

1.

 

Зырянова Нина Ивановна

 

60/37

 

Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул. Пролетарская, 31

т.8-911-355-52-80

2.

Поплавская Анастасия Васильевна

60/211

Себежский филиал ПОКА, г. Себеж, ул.Пролетарская, 31

т.8-911-359-48-40
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