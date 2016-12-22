Псковичей приглашают погрузиться в искусство высоких технологий

Мечтали ли вы переместиться в будущее и узнать, что ждать от завтрашнего дня?



22 декабря в Псковском музее-заповеднике откроет свои двери интерактивная выставка XPLACE «60 минут будущего» – это ваша возможность совершить путешествие в мир, который нам еще не доступен.



Впервые в одном пространстве будут собраны и представлены последние технологические новинки, собирающие в себе самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты и аттракционы.





Каждый посетитель сможет получить новые знания в области технологий, испытать на себе новинки цифрового мира и получить незабываемые эмоции, ведь все экспонаты можно не только трогать, но и тестировать на себе.



Виртуальная и дополненная реальность, нейрогаджеты для управления силой мысли, очки, которые перевернут ваш мир, гироскутер, технологии бесконтактного управления, загадка оптической иллюзии - все это на выставке «60 минут будущего»!



Вступай в официальную группу и прими участие в розыгрыше бесплатных билетов.



Приходите! Смотрите! Делайте тест-драйвы! Без ярких эмоций вы не уйдете!



Время проведения выставки: с 22 декабря 2016 по 29 января 2017.

Каждый понедельник и 27 декабря – выходной.

Псковский Краеведческий Музей, Некрасова ул. 7, Псков.