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Псковичей приглашают погрузиться в искусство высоких технологий

21 Декабря 2016 - 11:51
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Мечтали ли вы переместиться в будущее и узнать, что ждать от завтрашнего дня?

22 декабря в Псковском музее-заповеднике откроет свои двери интерактивная выставка XPLACE «60 минут будущего» – это ваша возможность совершить путешествие в мир, который нам еще не доступен. 

Впервые в одном пространстве будут собраны и представлены последние технологические новинки, собирающие в себе самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты и аттракционы.


Каждый посетитель сможет получить новые знания в области технологий, испытать на себе новинки цифрового мира и получить незабываемые эмоции, ведь все экспонаты можно не только трогать, но и тестировать на себе.

Виртуальная и дополненная реальность, нейрогаджеты для управления силой мысли, очки, которые перевернут ваш мир, гироскутер, технологии бесконтактного управления, загадка оптической иллюзии - все это на выставке «60 минут будущего»!

Вступай в официальную группу и прими участие в розыгрыше бесплатных билетов.

Приходите! Смотрите! Делайте тест-драйвы! Без ярких эмоций вы не уйдете!

Время проведения выставки: с 22 декабря 2016 по 29 января 2017.
Каждый понедельник и 27 декабря – выходной.
Псковский Краеведческий Музей, Некрасова ул. 7, Псков.

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