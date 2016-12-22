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Фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание премии «Народное признание – 2016»

21 Декабря 2016 - 10:46
Главная → Хроника дня → Народное признание – 2016

Международный фестиваль «Другое искусство» выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2016» в номинации «Событие». Заявка поступила от редакции газеты «Псковская правда».

Фестиваль «Другое искусство» проходит ежегодно. Следующий состоится в мае 2017 года. Организатором форума выступают Театрально-концертная дирекция и Центр лечебной педагогики. «Другое искусство» организуется с целью формирования уважительного отношения общества к гражданам с особенностями развития и здоровья и их социокультурной интеграции с помощью театрального, музыкального и изобразительного искусства.

Отметим, что в январе 2016 года газета «Псковская правда» также выдвигала еще один проект Театрально-концертной дирекции - «Молоко и Сено» на соискание премии «Народное признание».

Напомним, премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти.

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