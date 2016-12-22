Любовь Совершаева поставила в пример Псковскую область

Псковская область – один из самых активных в распространении молодежного поискового движения регионов. Об этом сообщила заместитель полпреда Любовь Совершаева на Совете при полномочном представителе Президента РФ в пятницу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге. В сфере патриотического воспитания в Псковской области работает более 200 различных организаций, которые включают в себя военно-патриотические клубы, поисковые отряды и объединения, клубы исторической реконструкции, военно-патриотические проекты («Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Внуки Маргелова» и другие). В программах и мероприятиях данных организаций задействовано более 30 тыс. молодых людей. Активно развивается волонтерское движение. Активисты опекают детские дома и дома престарелых, ухаживают за воинскими захоронениями героев Великой Отечественной войны, занимаются организацией досуговой и спортивной деятельности молодежи. Также общественные молодежные объединения организуют и проводят мероприятия по формированию у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни.