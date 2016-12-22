Работникам ФАПов заплатят по 300 тысяч рублей

Медицинские работники, трудоустроившиеся в фельдшерско-акушерские пункты на территории Псковской области, получат выплаты в размере 300 тысяч рублей

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали предложенный губернатором региона Андреем Турчаком проект закона, предусматривающий увеличение региональной денежной выплаты специалистам ФАПов со средним медицинским образованием. Документ был принят в пятницу, 16 декабря, на внеочередной сессии регионального парламента. Ранее фельдшерам, пришедшим работать на ФАПы, выплачивалась единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей. Теперь при первом трудоустройстве на фельдшерско-акушерский пункт, в том числе при переводе из других подразделений государственных медицинских организаций, фельдшеру в возрасте до 50 лет будет предоставляться денежная выплата в размере 100 тыс. рублей за каждый год работы в течение трех лет.